Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού του Λευκού Οίκου έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολιτικούς κυβερνητικούς υπαλλήλους προσφέροντάς τους έναν τρόπο να παραιτηθούν με αμοιβή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, μια σαρωτική προσπάθεια της νέας κυβέρνησης Τραμπ να συρρικνώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Ο Λευκός Οίκος αναμένει ότι έως και το 10% των ομοσπονδιακών υπαλλήλων θα παραιτηθούν.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους την Τρίτη. Τους ενημερώνει ότι έχουν περιθώριο έως τις 6 Φεβρουαρίου για να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν σε ένα «πρόγραμμα αμοιβόμενης παραίτησης», το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποφασίσουν τώρα ότι θα παραιτηθούν τον Σεπτέμβριο.

«Εάν παραιτηθείτε, βάσει αυτού του προγράμματος, θα διατηρήσετε όλες τις αμοιβές και τα οφέλη ανεξάρτητα από τον ημερήσιο φόρτο εργασίας σας και θα εξαιρεθείτε από όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις προσωπικής εργασίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα εάν επιλέξετε να επιταχύνετε την παραίτησή σας για οποιονδήποτε λόγο)», αναφέρεται στο email.

Όσοι δεν επιθυμούν να εργαστούν στο γραφείο «είναι ελεύθεροι να επιλέξουν μια διαφορετική γραμμή εργασίας και η κυβέρνηση Τραμπ θα παράσχει μια πολύ γενναιόδωρη αμοιβή 8 μηνών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε δήλωσή της.

Μόνο το 6% περίπου των ομοσπονδιακών υπαλλήλων εργάζεται με πλήρη απασχόληση στο γραφείο, δήλωσαν αξιωματούχοι της διοίκησης. Υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε όλη τη χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η διοίκηση αναμένει ότι έως και 200.000 υπάλληλοι μπορεί να λάβουν τις αμοιβές. Ο Στίβεν Μίλερ, ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, δήλωσε την Τρίτη στο CNN: «Ο κ. Τραμπ ως πρόεδρος είναι απαραίτητο να έχει τον έλεγχο της κυβέρνησης, να καθιερώσει μια διαδικασία για τους πολιτικούς διορισμένους και να επανεξετάσει τις διακριτικές επιχορηγήσεις δαπανών», είπε ο Μίλερ.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων, το μεγαλύτερο ομοσπονδιακό σωματείο εργαζομένων, επέκρινε το πρόγραμμα.

«Η εκκαθάριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από αφοσιωμένους δημοσίους υπαλλήλους σταδιοδρομίας θα έχει τεράστιες, ακούσιες συνέπειες που θα προκαλέσουν χάος για τους Αμερικανούς που εξαρτώνται από μια λειτουργική ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Εθνικός Πρόεδρος της AFGE, Έβερετ Κέλι. «Αυτή η προσφορά δεν πρέπει να θεωρείται εθελοντική. Μεταξύ της αναταραχής των αντεργατικών εκτελεστικών διαταγών και των πολιτικών, είναι σαφές ότι ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι να μετατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ένα τοξικό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μείνουν ακόμα κι αν το θέλουν».

Το εθελοντικό πρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο στο προσωπικό του στρατού, της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, των υπηρεσιών επιβολής της μετανάστευσης και της εθνικής ασφάλειας ή σε θέσεις που εξαιρούνται ειδικά από την υπηρεσία τους, αναφέρει το email.

Όσοι δεχθούν την εξαγορά θα απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε απαιτήσεις «επιστροφής στο γραφείο», αλλά θα λαμβάνουν τον τρέχοντα μισθό και τα υπάρχοντα οφέλη μέχρι την τελική ημερομηνία παραίτησής τους.

Το email περιγράφει επίσης ορισμένες από τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Τραμπ και τις επιπτώσεις τους στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό.

«Η σημαντική πλειοψηφία των ομοσπονδιακών υπαλλήλων» που εργάζονται εξ αποστάσεως από την πανδημία «θα πρέπει να επιστρέφουν στα φυσικά τους γραφεία πέντε ημέρες την εβδομάδα», αναφέρει το email, προσθέτοντας ότι υπήρχαν σχέδια για «ουσιαστική ενοποίηση» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετεγκαταστάσεις γραφείων για «έναν αριθμό ομοσπονδιακών εργαζομένων».

Το μήνυμα προς τους κυβερνητικούς υπαλλήλους ανέφερε επίσης ότι ενώ ορισμένες υπηρεσίες και τμήματα του στρατού είναι πιθανό να επεκταθούν, «η πλειοψηφία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών είναι πιθανό να μειωθεί μέσω αναδιαρθρώσεων, ανακατατάξεων και μειώσεων σε ισχύ». Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να υπόκεινται σε απολύσεις και να επαναταξινομηθούν ως εργαζόμενοι κατά βούληση.

Επίσης για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους που θα ήθελαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει πλήρη διαβεβαίωση σχετικά με τη βεβαιότητα της θέσης ή της υπηρεσίας, αλλά εάν η θέση εξαλειφθεί, θα ληφθούν ανάλογα μέτρα προστασίας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των υπαλλήλων.

Το γραφείο προσωπικού της κυβέρνησης έδωσε επίσης στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να στείλουν επιστολή παραίτησης με αναβολή απαντώντας στο μήνυμά του.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν σε μια «ομαλή μετάβαση» κατά τη διάρκεια του χρόνου που ορίζει η κυβέρνηση, αναφέρουν τα email.

