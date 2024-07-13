Τελεσίδικη απόρριψη των κατηγοριών κατά του Άλεκ Μπάλντουιν για τον πυροβολισμό στα γυρίσματα του Rust

Ο Άλεκ Μπάλντουιν ξέσπασε σε κλάματα, όταν η δικαστής του Νέου Μεξικό απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Χάτσινς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust.

Είναι η δεύτερη φορά που αθωώνεται ο Μπάλντουιν μετά το τραγικό περιστατικό, που συνέβη λίγο πιο μακρυά από εκεί που διεξήχθη η δίκη, τον Οκτώβριο του 2021.

Η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη σημαίνοντας το τέλος της περιπέτειας για τον Μπάλντουιν.

Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης υποστηρίζοντας ότι οι διωκτικές αρχές είχαν αποκρύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον πυροβολισμό.

Ένα πολύ βασικό ερώτημα της υπόθεσης ήταν πώς κατέληξαν οι πραγματικές σφαίρες στο κινηματογραφικό σετ. Οι δικηγόροι του Μπάλντουν είχαν αμφισβητήσει τις έρευνες των αρχών, ενώ ένας εκ των δύο εισαγγελέων είχε παραιτηθεί από την υπόθεση.

Σύμφωνα με δικηγόρου του Μπάλντουιν υπήρχαν στοιχεία -σφαίρες- που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον θάνατο της Χάτσινς, αλλά κατατέθηκαν σε διαφορετική υπόθεση με διαφορετικό αριθμό.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι σφαίρες αυτές δεν σχετίζονταν με την υπόθεση και δεν ταίριαζαν με τις σφαίρες που βρέθηκαν στο σκηνικό Rust, ωστόσο η πρόεδρος έκρινε διαφορετικά: «Η εσκεμμένη απόκρυψη αυτών των πληροφοριών από το κράτος ήταν σκόπιμη και σκόπιμη», είπε από το εδώλιο. «Δεν υπάρχει τρόπος για το δικαστήριο να διορθώσει αυτό το λάθος».

Οι εισαγγελείς δεν θα μπορέσουν να απαγγείλουν ξανά κατηγορία κατά του Μπάλντουιν, καθώς η δικαστής δεν κήρυξε κακοδικία, αλλά απέρριψε την υπόθεση.

«Η υπόθεση έχει τελειώσει» δήλωσε στο BBC ο δικηγόρος του Μπάλντουιν, Τζόσουα Ρίτερ.

Πηγή: skai.gr

