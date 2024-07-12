Παγκόσμιες προσωπικότητες, μεγιστάνες και πολιτικοί άρχισαν να καταφθάνουν στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας για τον πολυσυζητημένο γάμο του Ανάντ Αμπάνι, γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Μουκές Αμπάνι και της αρραβωνιαστικιάς του, Ραντχίκα Μέρτσαντ.

Ο «γάμος της χρονιάς» όπως έχει ήδη χαρακτηριστεί στην Ινδία, θα πραγματοποιηθεί στο οικογενειακό συνεδριακό κέντρο με χωρητικότητα άνω των 16.000 ατόμων «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη και στον πολυτελή 27 ορόφων πύργο της οικογένειας, το οποίο είναι το ακριβότερο ακίνητο στο κόσμο, μετά το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Stylist #RheaKapoor shared new pictures of bride #RadhikaMerchant on Instagram.



The stunning bride is shown dancing with friends and family, receiving blessings from elders, and enjoying her wedding ceremonies.#RadhikaMerchant #AnantAmbani #AnantRadhikaWedding #MukeshAmbani… pic.twitter.com/44HbdAdwYE — TIMES NOW (@TimesNow) July 12, 2024

Ο πύργος 27 ορόφων που θα γίνει ο γάμος

Ανάμεσα σε εκείνους που προσκλήθηκαν έχοντας παραλάβει ένα μικροσκοπικό ναό με χρυσά είδωλα ινδουιστικών θεών είναι οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ (Τony Blair) και Μπόρις Τζόνσον (Boris Johnson) και ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ (Amin H. Nasser). Επίσης σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη λίστα συγκαταλέγονται η οικογένεια Καρντάσιαν, η Adele, η Λάνα Ντελ Ρέι (Lana Del Rey), ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham) και ο Drake.

Ωστόσο η οικογένεια δεν έχει επιβεβαιώσει το ονόματα των καλεσμένων.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί ξεκινούν σήμερα με μία παραδοσιακή ινδουιστική τελετή και θα ακολουθήσει μία μεγαλειώδης δεξίωση το Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία του γάμου επιλέχθηκε με βάση τους γενέθλιους χάρτες του ζευγαριού.

Ο Μουκές Αμπάνι με τη σύζυγό του Νίτα, κατατάσσονται στους πλουσιότερους του κόσμου

Ο Μουκές Αμπάνι, με καθαρή περιουσία $116 δισ., κατατάσσεται στην 9η θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Ο γιος του, Ανάντ επιβλέπει την επέκταση του ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πράσινη ενέργεια και διευθύνει ένα κέντρο διάσωσης ζώων έκτασης 3.000 στρεμμάτων στο Τζαμναγκάρ, τη γενέτειρα της οικογένειας. Ο πατέρας της νύφης Βιρέν Μέρτσαντ είναι διευθύνων σύμβουλος φαρμακευτικών εταιρειών και η μοναδική του κόρη είναι διευθύντρια μάρκετινγκ της Encore Healthcare σύμφωνα με τη Vogue.

Rema is reportedly said to be paid ₹25 crore ($3 Million) to perform just 1 song at Anant Ambani, Radhika Merchant wedding in India 🇮🇳🤯



pic.twitter.com/30Qru43GM9 — WeTalkSound (WTS) (@wetalksound) July 12, 2024

Όπως αναφέρει το ΑP, στις αρχές του μήνα, ο Ινδός μεγιστάνας με αφορμή τον γάμο του γιου του, διοργάνωσε έναν ομαδικό γάμο για 52 άπορα ζευγάρια.

Son of Asia’s richest man is set to marry in one of India’s most extravagant weddings https://t.co/vEikD4EVI4 pic.twitter.com/A9CaUK4q4y — The Independent (@Independent) July 12, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.