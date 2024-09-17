Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές της βόρειας Ινδίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Φιροζαμπάντ η οποία βρίσκεται περίπου 275 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Λακνάου, της πρωτεύουσας αυτού του ινδικού κρατιδίου.

«Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν και 11 άλλοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως οι τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο.

Πυροσβέστες και εθελοντές έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, αναζητώντας επιζώντες στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη.

Εκρήξεις σημειώνονται συχνά σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων στην Ινδία, καθώς οι ιδιοκτήτες αψηφούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

