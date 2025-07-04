Το Νέο Δελχί πρότεινε ανταποδοτικούς δασμούς κατά των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, λέγοντας ότι ο δασμός 25% που επέβαλλε η Ουάσινγκτον στα αυτοκίνητα και ορισμένα εξαρτήματα αυτοκινήτων θα επηρεάσει τις εξαγωγές της Ινδίας ύψους 2,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

«Η Ινδία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προνόμια ή άλλες απαλλαγές... που είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις δυσμενείς επιπτώσεις του μέτρου στο εμπόριο της Ινδίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δασμοί που θα εισπράξουν οι ΗΠΑ θα ανέλθουν στα 725 εκατομμύρια δολάρια και το Νέο Δελχί θα επιβάλει «ισοδύναμο ποσό δασμών που θα εισπραχθεί από προϊόντα προέλευσης Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Νέο Δελχί δεν διευκρίνισε τον δασμολογικό συντελεστή ή τα προϊόντα στα οποία θα επιβάλει δασμούς.

Η Ινδία προσπαθεί να συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία έχει απειλήσει να επιβάλει δασμό 26% σε όλα τα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα.

Η Ινδία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να μειώσει τους υψηλούς δασμούς της για τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον για άνοιγμα στους τομείς της γεωργίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

