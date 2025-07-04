«Μιλάει» η ακροδεξιά AfD με την αριστερή Βάγκενκνεχτ;

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη γερμανική πολιτική σκηνή ο ισχυρισμός του συμπροέδρου της AfD, Τίνο Κρουπάλα, για υπάρχουσες «επαφές» με τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW). Η πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ της ακροδεξιάς, ξενοφοβικής AfD και της αριστερής BSW προκαλεί ερωτήματα γύρω από το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας. Το μόνο βέβαιο ως τώρα είναι ότι υπήρξε συνάντηση σε τοπικό επίπεδο, στο κρατίδιο της Θουριγγίας, μεταξύ του Μπιορν Χέκε (επικεφαλής της Κ.Ο. της AfD στην τοπική βουλή) και του Φρανκ Άουγκστεν (ομόλογός του από την BSW). Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην επίλυση του αδιεξόδου γύρω από τη στελέχωση κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπου η AfD διεκδικεί αυξημένη επιρροή.

«Υπάρχουν επαφές σε ομοσπονδιακό επίπεδο»

Το περιστατικό αρχικά θεωρήθηκε μεμονωμένο και τοπικής σημασίας. Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τίνο Κρουπάλα στη Welt TV, όπου υποστήριξε ότι *«υπάρχουν επαφές με την BSW σε ομοσπονδιακό επίπεδο, για ζητήματα που απασχολούν ευρέως τη Γερμανία»*. Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης, όπως ανέφερε, είναι και η *«διαμόρφωση νέων πλειοψηφιών»*.

Η απάντηση της Βάγκενκνεχτ και οι αντιδράσεις

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ, μιλώντας στο AFP, προσπάθησε να απορρίψει τους ισχυρισμούς τονίζοντας ότι *«αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαφές, πρόκειται για μία συζήτηση-φάντασμα»*. Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε πως *«είναι αυτονόητο»* να συνομιλήσει με τον Κρουπάλα αν υπάρξει συγκεκριμένος λόγος, υπενθυμίζοντας μάλιστα και τη συνάντηση Άουγκστεν και Χέκε.

Εξηγώντας τη στάση της, η Βάγκενκνεχτ δήλωσε ότι *«η επαφή μεταξύ πολιτικών κομμάτων είναι φυσιολογική σε μία δημοκρατία»*, υπογραμμίζοντας ότι *«σήμερα, ένας στους πέντε ψηφοφόρους υποστηρίζει την AfD»* και προειδοποιώντας πως ο πολιτικός αποκλεισμός της AfD την ενισχύει περαιτέρω.

Σφοδρή αντίδραση από SPD, Πράσινους και Die Linke

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν σφοδρή κριτική από τα υπόλοιπα κόμματα αριστερά του Κέντρου. Ο εκπρόσωπος του SPD, Ντιρκ Βίζε, τόνισε στην Rheinische Post ότι η πιθανή προσέγγιση συνιστά *«παιχνίδι με τη φωτιά»*, καλώντας τη Βάγκενκνεχτ να παραμείνει δεσμευμένη στη δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιρένε Μίχαλιτς των Πρασίνων, κατηγόρησε τόσο την AfD όσο και την BSW για *«εθνικισμό, απομονωτισμό και συγχρωτισμό με τον Πούτιν»*. Ενώ ο Γιάνις Έλινγκ του Die Linke προειδοποίησε: *«Όποιος χαριεντίζεται με φασίστες, προδίδει όλα όσα πρεσβεύει η Αριστερά»*.

Τα πολιτικά δεδομένα και οι δημοσκοπήσεις

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση-σοκ, το SPD καταγράφει μόλις 13% – το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών. Πρώτοι παραμένουν οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς με 30%, η AfD διατηρείται σταθερά δεύτερη με 23%, ενώ η BSW μένει στο 4% και δεν υπερβαίνει το όριο του 5% για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Πηγές: ARD, dpa, AFP

Πηγή: Deutsche Welle

