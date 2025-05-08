Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη ότι πυρά του πακιστανικού πυροβολικού χθες, Τετάρτη, εναντίον του εδάφους της, σε απάντηση για ινδικά πλήγματα στο πακιστανικό έδαφος, στοίχισαν τη ζωή σε 13 αμάχους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 59.

Οι 13 νεκροί, καθώς και 44 από τους 59 τραυματίες, καταγράφηκαν μόνο στο χωριό Πόονς, (βορειοδυτική Ινδία), κατά μήκος της «γραμμής ελέγχου», του ντε φάκτο συνόρου που κατανέμει ανάμεσα στις δύο χώρες τη διαφιλονικούμενη περιφέρεια του Κασμίρ, διευκρίνισε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, μια ισχυρή έκρηξη ακούσθηκε σήμερα το πρωί στην πόλη Λαχόρη του Πακιστάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης.

Το ινδικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ωστόσο Ινδός αμυντικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται ινδικές επιχειρήσεις στη Λαχόρη.

Η Ινδία έπληξε «τρομοκρατική υποδομή» του Πακιστάν νωρίς χθες, Τετάρτη, το πρωί, δύο εβδομάδες αφού είχε κατηγορήσει τη μουσουλμανική χώρα ότι ευθύνεται για μια επίθεση στο ινδικό Κασμίρ κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, κυρίως ινδουιστές τουρίστες.

Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι θα απαντήσει στα πυραυλικά πλήγματα, προσθέτοντας ότι κατέρριψε πέντε ινδικά αεροσκάφη.

Η ινδική πρεσβεία στο Πεκίνο χαρακτήρισε «παραπληροφόρηση» τις αναφορές για κατάρριψη ινδικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 31 Πακιστανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίσθηκαν από τα πλήγματα και τους διασυνοριακούς βομβαρδισμούς που ακολούθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

