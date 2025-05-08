Το Ιράν αρνήθηκε σήμερα κάθε ανάμιξη σε φερόμενη ως συνωμοσία κατά της πρεσβείας του Ισραήλ στο Λονδίνο, μετά τη σύλληψη Ιρανών στη Βρετανία στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Την Κυριακή, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 8 προσώπων, μεταξύ των οποίων 7 Ιρανών, στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η εφημερίδα The Times, οι συλλήψεις αυτές έγιναν σε συνέχεια φερόμενης ως συνωμοσίας με στόχο την πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

«Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ανάμιξη σε τέτοιες ενέργειες και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για κανένα ισχυρισμό από τους αρμόδιους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, μέσω του δικτύου Χ.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο «δύο μεγάλων επιχειρήσεων» που διεξήχθησαν «στη μάχη κατά κρατικών απειλών και της τρομοκρατίας».

Την Τρίτη, ο Αραγτσί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να συνδράμει στις έρευνες» εάν «στοιχειοθετηθούν αξιόπιστες κατηγορίες για παρατυπίες» σε βάρος Ιρανών που είναι υπό κράτηση.

Οι συλλήψεις αυτές γίνονται ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν από τις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τη μεσολάβηση του Ομάν.

«Υπάρχει ένα ιστορικό περιπτώσεων όπου τρίτες πλευρές που είναι αποφασισμένες να οδηγήσουν σε εκτροχιασμό τη διπλωματία και να προκαλέσουν κλιμάκωση προσέφυγαν σε απεγνωσμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων αντιπερισπασμού», δήλωσε ο Αραγτσί σήμερα, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να δραστηριοποιηθεί για να χυθεί φως σε αυτό που συνέβη πραγματικά», δήλωσε.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή συνάντηση με τους εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, αλλά αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ύστερα από την αναβολή του τέταρτου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

