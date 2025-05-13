Η Ινδία και το Πακιστάν καταγράφουν σήμερα πάνω από 70 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περίπου 15 στρατιώτες, στη χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεσή τους εδώ και δεκαετίες, κατά την τρίτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός που τηρείται παρά τις υποσχέσεις των δύο στρατοπέδων ότι θα «απαντήσουν» σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Ανακοινώνοντας στρατιωτικές απώλειες για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες πριν από μία εβδομάδα, ο πακιστανικός στρατός μίλησε για «11 στρατιώτες που σκοτώθηκαν και 78 που τραυματίστηκαν» στις τάξεις του στρατού ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πρόσθεσε πως κατέγραψε «40 αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους επτά γυναίκες και 15 παιδιά. καθώς και 121 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα γυναίκες και 27 παιδιά» σε ινδικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις του πακιστανικού Κασμίρ και σε πακιστανικές επαρχίες.

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί καταγράφει 15 αμάχους και πέντε στρατιώτες νεκρούς.

«Οι απώλειες αποτελούν μέρος της μάχης», παραδέχθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων ο πτέραρχος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας Α Κ Μπάρθι. «Όμως η μοναδική ερώτηση είναι αν ξέρουμε αν επιτύχαμε τον στόχο μας. Και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ένα λαμπρό ναι».

Τηρείται η εύθραυστη εκεχειρία

Χθες το βράδυ, απευθυνόμενους στους Ινδούς, ο υπερεθνικιστής ινδουιστής πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποσχέθηκε: «αν άλλη μία τρομοκρατική επίθεση θέσει στο στόχαστρο την Ινδία, θα δώσουμε μια σθεναρή απάντηση».

Το πρωί της Τετάρτης, ο πακιστανικός στρατός απάντησε: «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία, οποιαδήποτε νέα απόπειρα να προκληθεί η κυριαρχία του Πακιστάν ή η εδαφική ακεραιότητά του θα προκαλέσει ταχεία, συνολική και αποφασιστική απάντηση».

Το βράδυ της Κυριακής, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί των δύο στρατοπέδων εξέφραζαν, καθένας από την πλευρά του, την ικανοποίησή τους, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και βίντεο, για το ότι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους.

Μπορεί η φιλοπόλεμη ρητορική να παραμένει στην ημερήσια διάταξη, όμως επί του πεδίου κανένα σημαντικό συμβάν δεν έχει αναφερθεί κατά μήκος της "γραμμής ελέγχου" (LoC) που διχοτομεί το Κασμίρ το οποίο διεκδικούν αμφότερες οι χώρες.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι των δύο χωρών μίλησαν στο τηλέφωνο χθες βράδυ, όπως ανέφερε το ινδικό γενικό επιτελείο.

Συζήτησαν για τη διατήρηση της εκεχειρίας και «συμφώνησαν τα δύο στρατόπεδα να εξετάσουν άμεσα μέτρα προκειμένου να μειώσουν τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα», πρόσθεσε.

