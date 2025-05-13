Μία τουλάχιστον περίεργη επιστολή έλαβαν στις 23 Απριλίου Πολωνοί αξιωματούχοι, με την οποία ένας ανώνυμος αποστολέας τους ενημέρωνε που βρίσκεται το θρυλικό «χρυσό τρένο» των Ναζί, το οποίο λέγεται ότι εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου, φορτωμένο με χρυσό, κοσμήματα και έργα τέχνης, τεράστιας αξίας.

ΑΙ εικόνα του θρυλικού, χαμένου «Χρυσού Τρένου» των Ναζί

Η επιστολή εστάλη στις τοπικές αρχές της πόλης Βάλτζμπριχ (Wałbrzych) στη νοτιοδυτική Πολωνία, και αναφέρει ότι το τρένο γεμάτο λάφυρα, την ύπαρξη του οποίου πολλοί ιστορικοί αμφισβητούν, βρίσκεται σε ένα μυστικό τούνελ στην περιοχή.

Ο ανώνυμος αποστολέας φέρεται να έγραψε: «Τρία σιδηροδρομικά βαγόνια από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είναι κρυμμένα σε μια καμουφλαρισμένη σήραγγα.

«Κάθε βαγόνι έχει περίπου 12 μέτρα μήκος, τέσσερα μέτρα πλάτος και τέσσερα μέτρα ύψος.

«Τα βαγόνια είναι κρυμμένα πίσω από μια κλειστή, συρόμενη χαλύβδινη πύλη στην είσοδο της σήραγγας».

Άποψη μιας σήραγγας και ενός καταφυγίου που είχαν κατασκευάσει οι Ναζί για την ασφάλεια του Χίτλερ, περίπου 50 μέτρα κάτω από το Κάστρο Ksiaz στο Βάλτζμπριχ. Το καταφύγιο ήταν μέρος ενός γιγαντιαίου συστήματος δεκάδων χιλιομέτρων τούνελ σε όλη την Πολωνία

Σύμφωνα με τον… θρύλο, στους τελευταίους μήνες του πολέμου, ένα θωρακισμένο τρένο των Ναζί αναχώρησε από την πόλη Βρότσλαβ γεμάτο με τον αμύθητο θησαυρό του, αλλά δεν έφτασε ποτέ στη Βάλτζμπριχ.

Από τότε «κυνηγοί» προσπαθούν να το εντοπίσουν στην ευρύτερη περιοχή, με φήμες να αναφέρουν ότι το τρένο είναι κρυμμένο σε υπόγειο δίκτυο τούνελ μεταξύ των δύο σταθμών.

Το Κάστρο Ksiaz, κάτω από το οποίο βρίσκεται το καταφύγιο του Χίτλερ και τα τούνελ διαφυγής

Σύμφωνα με την Daily Mail, στην επιστολή που εστάλη στις αρχές της πόλης, ο ανώνυμος αποστολέας αναφέρει επίσης ότι «τα βαγόνια περιέχουν πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου χρυσού» και ότι «ακριβή γεωδαιτικά δεδομένα (προσανατολισμένο σύστημα συντεταγμένων) θα παρασχεθούν στον δήμαρχο ή στον αναπληρωτή του, με τη μορφή συνημμένων».

Η εκπρόσωπος Τύπου της πόλης, Καμίλα Σβιερτσίνσκα, δήλωσε ότι «η επιστολή φαίνεται ρεαλιστική και συγκεκριμένη. Περιλαμβάνει τέσσερα συνημμένα, όπως τούνελ με τρένο στο εσωτερικό του, πίνακα με γεωδαιτικά δεδομένα, προφίλ εδάφους με τη διάταξη του τούνελ, χάρτη με προσομοίωση σιδηροδρομικής γραμμής και διαδρομής του τούνελ, καθώς και κατάθεση μάρτυρα που ζούσε στη Βάουμπζιχ κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Φωτ. αρχείου 2015: Ειδικοί με ένα ραντάρ ελέγχουν την περιοχή μετά από ισχυρισμούς δύο εξερευνητών ότι μια μυστική σήραγγα να κρύβει ένα ναζιστικό τρένο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Κατά καιρούς σημαίνει «συναγερμός» στην Βάλτζμπριχ, καθώς εμφανίζονται πληροφορίες για τον εντοπισμού του τρένου.

Το 2015, δύο άνδρες (οι Πιότρ Κόπερ και Αντρέας Ρίχτερ) προκάλεσαν φρενίτιδα όταν ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν το τρένο θαμμένο σε τούνελ, χρησιμοποιώντας γεωραντάρ. Κυνηγοί θησαυρών ακόμα και από την Ιαπωνία κατέφθασαν στην περιοχή, αλλά παρά τις εκτενείς έρευνες το «χρυσό τρένο» των Ναζί δε βρέθηκε ποτέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.