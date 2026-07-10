Ινδία: Βίαιες διαδηλώσεις μετά τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού

Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη δεκάδων ανθρώπων για βία και βανδαλισμό κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα μετά τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού σε ένα ανατολικό κρατίδιο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένας αθώος λιντσαρίστηκε από εξαγριωμένα πλήθη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα από τότε που το πτώμα του κοριτσιού βρέθηκε σε μια λίμνη την Κυριακή, μια μέρα μετά την εξαφάνισή της, στην πόλη Μπαρουιπούρ του κρατιδίου της Δυτικής Βεγγάλης, περίπου 30 χλμ από την Καλκούτα.

«Έχουμε συλλάβει μέχρι στιγμής 35 άτομα για βία και βανδαλισμό και άλλοι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζονται μέσω πολλαπλών βίντεο που έγιναν viral», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αστυνομικός του κρατιδίου Άρβιντ, Κουμάρ Ανάντ.

Παράλληλα, η αστυνομία τόνισε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους τέσσερις άνδρες που είχαν συλληφθεί για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού. Ο ύποπτος, ο Πραμπχάς Μοντάλ πυροβολήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ενώ επιχειρούσε να δραπετεύσει, αφού είχε μεταφερθεί στον τόπο του εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η μητέρα του Μοντάλ αρνήθηκε να παραλάβει τη σορό του, λέγοντας ότι δεν ήθελε να την φέρει σπίτι επειδή ο γιος της «δεν έκανε κάτι σωστό». «Για την αμαρτία που διέπραξε ο γιος μου έλαβε την τιμωρία του», είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την οικογένεια ενός από τους άλλους υπόπτους σύμφωνα με την οποία ο συγγενής τους είναι αθώος και συνελήφθη λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για δηλώσεις από τις οικογένειες των άλλων δύο υπόπτων.

Ο Σουβέντου Αντικάρι, που αναδείχθηκε τοπικός πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης μετά τη νίκη του κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στις κρατιδιακές εκλογές τον Μάιο, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια» για όσους διαπράττουν εγκλήματα όπως βιασμός και βία ή για όσους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου «αθώους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτε».

«Αυτή η νέα κυβέρνηση θα διώξει τέτοιους εγκληματίες εξαντλώντας κάθε περιθώριο νόμου και θα διασφαλίσει την απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε ο Αντικάρι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η υπόθεση ανέδειξε για άλλη μια φορά ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στην Ινδία, παρά τους αυστηρότερους νόμους που θεσπίστηκαν μετά τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 22χρονης γυναίκας στο Δελχί το 2012, που οδήγησαν σε πανεθνικές διαδηλώσεις.

Τέσσερις άνδρες που καταδικάστηκαν για τη συγκεκριμένη δολοφονία απαγχονίστηκαν.

Η Δυτική Βεγγάλη βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής το 2024, μετά τον βιασμό και τη δολοφονία μιας ασκούμενης γιατρού στο Ιατρικό Κολλέγιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο RG Kar της Καλκούτας, ένα έγκλημα που πυροδότησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την ασφάλεια των γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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