Τη δική του περιγραφή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον φονικό εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010 έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, εξηγώντας πώς κατόρθωσε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των «5» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι είχαν προηγηθεί επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, παρατήρησε μια ομάδα περίπου 11 ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς – όπως υποστήριξε – δεν έμοιαζε με τις ομάδες που συνήθιζε να βλέπει στις πορείες.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς και φλόγες.

Ο ίδιος έδωσε και περιγραφή ορισμένων που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντήλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμη με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντήλι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση, ενώ οι φωτογραφίες που τράβηξε εκείνη την ημέρα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών του εμπρησμού της Marfin

Πηγή: skai.gr

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