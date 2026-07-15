Γερμανία: Καλύτερα εισοδήματα, χειρότερη διάθεση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αγοραστική δύναμη στη Γερμανία ανακάμπτει χάρη σε αυξήσεις μισθών, συντάξεων και μείωση του πληθωρισμού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής και Έρευνας Οικονομικού Κύκλου (ΙΜΚ) του Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ.

Παρά την ανάκαμψη, σχεδόν το 60% των Γερμανών αισθάνονται φτωχότεροι, επειδή οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων, ενέργειας και εστιατορίων έχουν μειώσει τις καθημερινές τους οικονομικές δυνατότητες.

Οι απώλειες εισοδήματος που συνδέονται με τον πληθωρισμό δεν έχουν γίνει αντιληπτές στην καθημερινή ζωή λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους ζωής από το 2020, μετά τα γεγονότα της πανδημίας και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αγοραστική δύναμη στη Γερμανία ανακάμπτει, αλλά σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων αισθάνεται φτωχότερο. Μείωση της κατανάλωσης και δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση.Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής και Έρευνας Οικονομικού Κύκλου (ΙΜΚ) του Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ που πρόσκειται στα γερμανικά συνδικάτα, πολλοί Γερμανοί αισθάνονται πιο φτωχοί, παρά την ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης.



Οι απώλειες εισοδήματος που σχετίζονται με τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια έχουν, κατά μέσο όρο, αντισταθμιστεί από τις αυξήσεις των μισθών και συντάξεων, τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς και τη μείωση του πληθωρισμού.

Πηγή: Deutsche Welle

Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι σχεδόν δεν το παρατηρούν στην καθημερινότητά τους, επειδή τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα γεύματα σε εστιατόρια έχουν γίνει σημαντικά πιο ακριβά συγκριτικά με το 2020. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι οικονομικές του δυνατότητες ήταν μικρότερες από ό,τι πριν από το πληθωριστικό σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Ενέργεια και τρόφιμα αδειάζουν το πορτοφόλιΓια την προσωπική αίσθηση της ευημερίας, αυτό που έχει σημασία είναι το ποσό που δαπανάται κάθε εβδομάδα ή μήνα. Η ανάκαμψη φτάνει σε πολλούς ανθρώπους μαθηματικά νωρίτερα από ό,τι συναισθηματικά. Όσο οι τιμές ενέργειας, τροφίμων και τα καθημερινά έξοδα εξακολουθούν να είναι υψηλά, οι επιπτώσεις του πληθωριστικού σοκ παραμένουν.Δεν είναι μόνο το εισόδημα που καθορίζει την αντίληψη για την οικονομική κατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα οι τιμές που οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν – στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας και στα εστιατόρια.Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απόκλιση μεταξύ της αντιληπτής και της μετρούμενης οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνει την ιδιωτική κατανάλωση. Οι άνθρωποι που ανησυχούν για το μελλοντικό κόστος διαβίωσης είναι σημαντικά πιο πιθανό να σχεδιάσουν να μειώσουν τις δαπάνες τους. Στον τομέα της αναψυχής και του πολιτισμού, το 68% ήθελε να ξοδέψει λιγότερα, και στα ταξίδια, το 67%.Αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει επίσης το πολιτικό κλίμα, αναφέρει η έκθεση. Το 80% όσων ένιωθαν ότι η αγοραστική τους δύναμη είχε μειωθεί εξέφρασε δυσαρέσκεια με το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ το 35% δήλωσε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Βερολίνου.Πηγές: dlf, Merkur.de

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