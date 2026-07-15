Συναγερμός σήμανε στις αρχές για σορό γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η ανάσυρση της σορού πραγματοποιήθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας ταυτοποιήθηκε από συγγενικό της πρόσωπο. Όπως προέκυψε, πρόκειται για μια 49χρονη με ελληνική υπηκοότητα και καταγωγή από Αλβανία

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.





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