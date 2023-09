Άφωνοι έμειναν οι γιατροί νοσοκομείο στην Ινδία όταν πρόσφατα πήγε στα επείγοντα με φριχτούς πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό ένας άνδρας 35 ετών.

Του έκαναν ακτινογραφία και αντίκρυσαν την απίστευτη αιτία της ασθένειάς του: Ο νεαρός άνδρας είχε μέσα στο στομάχι και το έντερό του δεκάδες μικροαντικείμενα του σπιτιού, τα οποία είχε καταπιεί τα τελευταία χρόνια.

Man goes to hospital with stomach ache — shocked docs retrieve 60 household items from his gut https://t.co/uGQH2Euvi1 pic.twitter.com/iTlgvM3Fp8