Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Παρασκευή ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Μόντι, σε τηλεφωνική επικοινωνία, που είχαν σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε επίσης τον πρωθυπουργό της Ινδίας για την πρόθεση της Ελλάδας να ανοίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο ακόμη προξενεία στην Ινδία: στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Επιπλέον, συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά το διάστημα 2025-2026.

