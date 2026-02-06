Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια της Ινδίας, σύμφωνα με νέο απολογισμό

Η έκρηξη σκότωσε επί τόπου 18 ανθρώπους και ένας τραυματίας υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο

Οι επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν αύριο

Τουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στο κρατίδιο Μεγαλάγια της Ινδίας, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που ανακοίνωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.

«Σήμερα εντοπίσαμε άλλα τέσσερα πτώματα. Θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης αύριο», είπε ο Μανίς Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν επί τόπου 18 άνθρωποι. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Με τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 23.

Αυτού του είδους τα ορυχεία-ποντικότρυπες, είναι συνήθως κάθετα ορύγματα, με μεγάλο βάθος, σκαμμένα στις πλαγιές λόφων, με στενά λαγούμια για την εξόρυξη άνθρακα και άλλων μεταλλευμάτων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη λειτουργία τέτοιων ορυχείων στη Μεγαλάγια το 2014, αφού οι τοπικές κοινότητες κατήγγειλαν ότι μόλυναν τις υδάτινες πηγές και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η πρακτική ωστόσο παραμένει διαδεδομένη στο κρατίδιο αυτό, ιδίως στην περιφέρεια των Λόφων Ανατολικής Τζαϊντία.

Την Πέμπτη, ο αρχηγός της αστυνομίας Βικας Κουμάρ δήλωσε ότι η έκρηξη οφειλόταν πιθανότατα σε πυροδότηση δυναμίτιδας.

Πηγή: skai.gr

