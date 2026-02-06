Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κοινοποίησε ένα ρατσιστικό βίντεο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του την Πέμπτη το βράδυ, το οποίο απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους σε ζούγκλα, και το αφαίρεσε λίγες ώρες αργότερα, μετά από διμερή κατακραυγή, ακόμη και από έναν κοντινό του σύμμαχο.

Αργότερα, ο Λευκός Οίκος απέδωσε το βίντεο σε ένα μέλος του προσωπικού και δήλωσε ότι η δημοσίευση είχε αφαιρεθεί. Η δήλωση ήρθε μετά από σοβαρή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένου του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τιμ Σκοτ, του μοναδικού Αφροαμερικανού Ρεπουμπλικανού στη Γερουσία, ο οποίος χαρακτήρισε τη δημοσίευση ρατσιστική και είπε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να την αφαιρέσει.

«Προσεύχομαι να είναι ψεύτικο, γιατί είναι το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει από αυτόν τον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να το αφαιρέσει», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της επιτροπής εκστρατείας του GOP στη Γερουσία, στο X.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε την αντίδραση στο βίντεο, αποκαλώντας την «ψεύτικη οργή». Αλλά λίγο πριν το μεσημέρι, ένας αξιωματούχος είπε στο CNN: «Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος τη δημοσίευση. Έχει αφαιρεθεί». Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το βίντεο είχε παραμείνει online για σχεδόν 12 ώρες. Μία πηγή εξοικειωμένη με το θέμα δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες είχαν καλέσει τον Τραμπ για να συζητήσουν τη δημοσίευση μαζί του.

Οι Ομπάμα εμφανίζονται σύντομα και ξαφνικά προς το τέλος του σύντομου βίντεο, το οποίο προωθεί ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι εκλογικές μηχανές βοήθησαν να κλαπεί η εκλογή του 2020, με τα πρόσωπά τους να υπερτίθενται πάνω σε σώματα πιθήκων. Καθώς εμφανίζονται οι εικόνες, για περίπου ένα δευτερόλεπτο, ακούγεται η αρχή του τραγουδιού «The Lion Sleeps Tonight» στο παρασκήνιο.

Η ανάρτηση, που θυμίζει τον ρατσιστικό τρόπος σύγκρισης των μαύρων με πιθήκους, προκάλεσε άμεση αντίδραση.

Ο βουλευτής Μάικ Λόλερ από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο ευάλωτους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, επίσης καταδίκασε τη δημοσίευση στο Truth Social και ζήτησε από τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.

«Η δημοσίευση του Προέδρου είναι λάθος και απίστευτα προσβλητική, είτε πρόκειται για πρόθεση είτε για λάθος, και θα πρέπει να διαγραφεί αμέσως με την προσφορά μιας συγγνώμης», έγραψε ο Λόλερ στο X.

Σε δήλωση προς το CNN την Παρασκευή, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ χαρακτήρισε την ευρύτερη αντίδραση στο βίντεο «ψεύτικη οργή».

«Πρόκειται για ένα βίντεο meme από το διαδίκτυο που απεικονίζει τον Πρόεδρο Τραμπ ως Βασιλιά της Ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον Βασιλιά των Λιονταριών», είπε η Λίβιτ. «Παρακαλώ σταματήστε την ψεύτικη οργή και ασχοληθείτε με κάτι που πραγματικά ενδιαφέρει το αμερικανικό κοινό σήμερα».

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ καταδίκασε επίσης το βίντεο σε ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Αηδιαστική συμπεριφορά από τον Πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταδικάσει. Τώρα».

Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα κριτικής προς τον Τραμπ για την κοινοποίηση ρατσιστικού περιεχομένου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του.

Πέρυσι, ο πρόεδρος είχε δημοσιεύσει ένα φαινομενικό AI βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα να συλλαμβάνεται στο Οβάλ Γραφείο. Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του είχαν επίσης μοιραστεί ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες και βίντεο του ηγέτη μειοψηφίας της Βουλής Χάκιμ Τζέφρις φορώντας ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο, εικόνες που ο Τζέφρις χαρακτήρισε δημόσια ρατσιστικές.

Πηγή: skai.gr

