Στη Μόσχα ο Σι Τζινπίνγκ για συνάντηση με τον Πούτιν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έφτασε στο Κρεμλίνο την Πέμπτη για συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σε συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν αποκάλεσε τον Σι καλό φίλο. «Εκτιμώ την ευκαιρία να συνομιλήσω απευθείας μαζί σας. Με ευχαρίστηση θα επισκεφθώ την Κίνα», σημείωσε ο Πούτιν.

Συνεχίζοντας, ο Πούτιν είπε ότι «η συνεργασία μας αποσκοπεί στην ευημερία των λαών μας και όχι εναντίον οποιουδήποτε άλλου».

Ο Σι Τζινπίνγκ από τη μεριά του εξέφρασε τη χαρά του που επισκέπτεται ξανά τη Ρωσία μετά από πρόσκληση του «παλαιού μου φίλου» προέδρου Πούτιν. «Η Κίνα θα συνεργαστεί με τη Ρωσία για να επωμιστούν τις ειδικές ευθύνες τους ως παγκόσμιες δυνάμεις. Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Κίνας, της Ρωσίας και της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπτυσσόμενων χωρών. Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την προώθηση μιας ισότιμης, ομαλής, πολυπολικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Αντιμετωπίζοντας τη μονομέρεια και τον εκφοβισμό, η Κίνα θα συνεργαστεί με τη Ρωσία για να διασφαλίσει το κύρος και το καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών. Οι σχέσεις Κίνας - Ρωσίας είναι πιο σίγουρες, σταθερές και ανθεκτικές στη νέα εποχή», πρόσθεσε ο Σι Τζινπίνγκ.

Στο μεταξύ, ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι «σήμερα θα υπογράψουμε επικαιροποιημένη επενδυτική συμφωνία Μεγάλος αριθμός εγγράφων θα υπογραφεί στο πλαίσιο των συνομιλιών. Η Ρωσία έχει γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος εισαγωγέας κινεζικών αυτοκινήτων. Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της συνεργασίας Ρωσίας - Κίνας». Ακόμη, χαιρέτισε τη μεταφορά κινεζικής τεχνολογίας στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

