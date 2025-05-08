Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το 75% των διασωστικών οχημάτων της στη Λωρίδα της Γάζας είναι ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων, καθώς το Ισραήλ έχει απαγορεύσει από τις 2 Μαρτίου την είσοδο κάθε βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το 75% των οχημάτων μας είναι ακινητοποιημένα λόγω της έλλειψης ντίζελ», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπάσαλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας. «Αντιμετωπίζουμε μεγάλες ελλείψεις σε γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος και μηχανήματα παροχής οξυγόνου», πρόσθεσε.

Ισχυριζόμενες ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβάλει ερμητικό αποκλεισμό στον θύλακα από τις 2 Μαρτίου, με στόχο, όπως δηλώνουν, να αναγκάσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά μετά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εδώ και εβδομάδες αξιωματούχοι του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις αυξάνουν τις προειδοποιήσεις τους για τις ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Περισσότεροι από 30 ανεξάρτητοι ειδικοί, με εντολή από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ζήτησαν χθες Τετάρτη από τα κράτη «να ενεργήσουν άμεσα ώστε να τερματιστεί η γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη» στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

