Ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ Χασάν Σαϊμπάνι και τον επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών Χουσέιν αλ Σάλαμα.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα του αφοπλισμού των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία και την ενσωμάτωσης τους στον συριακό στρατό.

Επί τάπητος ετέθησαν και θέματα που αφορούν στη μεταφορά και φύλαξη των στρατοπέδων όπου κρατούνται μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, καθώς και της ασφάλειας των συνόρων και των συνοριακών διαβάσεων. Η Τουρκία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στην κυβέρνηση της Δαμασκού.

Επίσης, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι στρατιωτικές και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας, η άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Δαμασκού και η επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.