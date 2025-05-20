Ρούμπιο: Ιδού η θεμελιώδης πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία

Μία θεμελιώδη πρόκληση αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Αναλυτικότερα είπε: «Μια θεμελιώδης πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία είναι η εξής: Η Ρωσία θέλει αυτό που δεν έχει αυτή τη στιγμή και δεν δικαιούται, και η Ουκρανία θέλει αυτό που δεν μπορεί να ανακτήσει στρατιωτικά. Και αυτή ήταν η ουσία της πρόκλησης».

"A fundamental challenge we have in Ukraine is this: Russia wants what they do not currently have and are not entitled to, and Ukraine wants what they cannot regain militarily. And that's been the crux of the challenge."



What would you reply… https://t.co/1Gpabyjxal pic.twitter.com/SAKYFD7kaM

Υπενθυμίζεται ότι μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη μαραθώνια επικοινωνία τους που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Μια εκεχειρία με την Ουκρανία είναι δυνατή μόλις επιτευχθούν σχετικές συμφωνίες, ξεκαθάρισε ο Πούτιν. Για «ειλικρινή και ουσιαστική επικοινωνία» μίλησε πάντως ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Ρωσία υποστηρίζει την παύση των εχθροπραξιών, αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι πιο αποτελεσματικές οδοί προς την ειρήνη» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» δήλωσε από πλευράς του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αρνήθηκε την εκεχειρία, για άλλη μια φορά, επικαλούμενος τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Τραμπ εξέφρασε τη θέση του για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Πούτιν.

Никакого результата у разговора Путина с Трампом нет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману. pic.twitter.com/DIahOG0ihq — IanMatveev (@ian_matveev) May 19, 2025

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν.

«Οι επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης έχουν ξαναρχίσει, γεγονός που δίνει λόγους να πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν έκανε λόγο για εποικοδομητική συζήτηση.

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κίεβο σε ένα μνημόνιο για μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσουν σε «συμβιβασμούς που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές» πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, διευκρίνισε τις λεπτομέρειες της συνομιλίας του Πούτιν με τον Τραμπ.

