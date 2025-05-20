Σουηδία: Ποινικοποιεί τις σεξουαλικές πράξεις κατά παραγγελία

Το σουηδικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα Τρίτη τροπολογία που ποινικοποιεί τις σεξουαλικές πράξεις κατά παραγγελία στο διαδίκτυο, όπως συγκεκριμένα βίντεο που προσφέρονται σε ιστότοπους όπως το OnlyFans.

Οι χρήστες τέτοιων ιστότοπων θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να αγοράζουν βίντεο και υλικό που προσφέρεται γενικά, αλλά θα καταστεί παράνομο να ζητούν και να πληρώνουν κάποια ή κάποιον για να κάνει μια συγκεκριμένη πράξη, όπως προβλέπει ο τροποποιημένος νόμος περί πορνείας.

«Πρόκειται για μια νέα μορφή αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί ο νόμος για την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και να συμπεριληφθούν οι αγορές που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Onlyfans», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV4 η Τερέζα Καρβάλιο, βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών.

Η σουηδική νομοθεσία περί πορνείας απαγορεύει μόνο την αγορά και όχι την πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών.

Η τροπολογία συγκέντρωσε τη στήριξη μεγάλου μέρους των βουλευτών, αλλά επικρίθηκε από τους λεγόμενους «εργαζόμενους του σεξ» που παράγουν περιεχόμενο για την πορνογραφική ιστοσελίδα OnlyFans, και δηλώνουν ότι αυτό θα μειώσει το εισόδημά τους.

«Νιώθουμε ότι οι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούμε με την ψηφιακή τεχνολογία ή τι πραγματικά κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σάνα Ζεντίο, δημιουργός περιεχομένου στου OnlyFans, στο TV4 τον Μάρτιο.

«Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε με πολύ ανεξάρτητο τρόπο και με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ τόνισε ότι ο τροποποιημένος νόμος αποτελεί φυσική επέκταση του σουηδικού νόμου περί πορνείας.

«Βασικά, η ιδέα είναι ότι όποιος αγοράζει σεξουαλικές πράξεις που εκτελούνται εξ αποστάσεως θα πρέπει να τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο όπως όσοι αγοράζουν σεξουαλικές πράξεις που περιλαμβάνουν σωματική επαφή», δήλωσε ο Στρόμερ στην εφημερίδα Svenska Dagbladet.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

