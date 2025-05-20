Αργεντινή: Ο Μιλέι «καταργεί» το UTI - Ερευνούσε το σκάνδαλο Libra

Η κυβέρνηση της Αργεντινής διέλυσε το Investigative Task Force (UTI), ένα όργανο που δημιουργήθηκε μόλις πριν από τρεις μήνες για να ερευνήσει το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων Libra και τον ρόλο του προέδρου Χαβιέ Μιλέι και της αδελφής του Καρίνα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση υπεγράφη από τον Μιλέι και τον υπουργό Δικαιοσύνης Mariano Cúneo Libarona. Το UTI επιφορτίστηκε με τη διερεύνηση καταγγελιών για παρατυπίες αφού ο Μιλέι προώθησε δημόσια το crypto token Libra στο X τον Φεβρουάριο, προκαλώντας την άνοδο και στη συνέχεια την πτώση της αξίας του νομίσματος.

Η μονάδα «εκπλήρωσε τις λειτουργίες που της ανατέθηκαν», σύμφωνα με το διάταγμα.

Το UTI δημιουργήθηκε εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής πίεσης μετά τις αναφορές για μεθοδεύσεις που προκάλεσαν πτώση του νομίσματος. Πολλοί μικροεπενδυτές υπέβαλαν καταγγελίες, ισχυριζόμενοι ότι είχαν παραπλανηθεί από αυτό που χαρακτήριζαν «σχέδιο χειραγώγησης της αγοράς», στο οποίο ενδέχεται να εμπλέκονται ακόμη και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Οι αρμοδιότητες της UTI περιελάμβαναν τη συλλογή εγγράφων από δημόσιους και διεθνείς φορείς, την ανταπόκριση σε αιτήματα των δικαστηρίων και την επισήμανση οποιασδήποτε προσπάθειας χειραγώγησης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εξελίξεις οδήγησαν το Κογκρέσο να δημιουργήσει μια ειδική ερευνητική επιτροπή τον Απρίλιο. Αν και αποτελείται από 28 νομοθέτες, η επιτροπή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τις επίσημες διαδικασίες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Cúneo Libarona και ο υπουργός Οικονομίας Luis Caputo κλήθηκαν να εμφανιστούν στν επιτροπή στις 14 Μαΐου αλλά δεν εμφανίστηκαν.

Το σκάνδαλο του Libra πυροδότησε μηνών επικρίσεων από την αντιπολίτευση, η οποία αμφισβήτησε τη διαφάνεια της σχέσης μεταξύ του δημόσιου αξιώματος του Μιλέι και της ιδιωτικής επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2023, ενώ ήταν μέλος του Κογκρέσου, ο Μιλέι και η αδερφή του Καρίνα οργάνωσαν δείπνα με ηγέτες επιχειρήσεων στα οποία συγκέντρωσαν 20.000 $ από τους καλεσμένους. Οι πληρωμές ελήφθησαν σε μετρητά, χωρίς τεκμηρίωση και δεν περιλαμβάνονται στις αναφορές οικονομικών εκστρατειών του Μιλέι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.