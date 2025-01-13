Έπειτα από συνεχόμενες καθυστερήσεις η εταιρεία Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Mπέζος ακύρωσε για σήμερα, Δευτέρα την πολυαναμενόμενη εκτόξευση του πυραύλου New Glenn.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Blue Origin ανέφερε: «Ακυρώνουμε τη σημερινή προσπάθεια εκτόξευσης λόγω αντιμετώπισης ενός προβλήματος του υποσυστήματος του οχήματος. Εξετάζουμε ευκαιρίες για την επόμενη απόπειρα εκτόξευσης» αναφέρει.

Εκρπόσωπος της Blue Origin ανέφερε ότι η ομάδα χρειάζεται «περισσότερο χρόνο» να εργαστεί για το θέμα του υποσυστήματος.

«Όταν μάθουμε πότε θα είναι η επόμενη ευκαιρία, φυσικά θα τους ενημερώσουμε όλους».

Το New Glenn ύψους 98 μέτρων αναμενόταν να απογειωθεί από τον Διαστημικό Σταθμό του Cape Canaveral της Φλόριντα ωστόσο υπήρχαν από το πρωί αρκετές καθυστερήσεις στην εκτόξευση χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση.

Η εκτόξευση του πυραύλου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη του Τζεφ Μπέζος να ανταγωνιστεί την SpaceX του Ίλον Μασκ.

Όπως οι πύραυλοι Falcon της SpaceX, το ενισχυτικό τμήμα του New Glenn έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μετά την εκτόξευση, το σχέδιο ήταν ότι ο ενισχυτής θα διαχωριζόταν από τον υπόλοιπο πύραυλο και θα προσγειωνόταν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο πλοίο που φέρει το όνομα της μητέρας του Μπέζος, Τζάκλιν, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η διαστημική εταιρεία του Μπέζος, Blue Origin, ξεκίνησε περίπου την ίδια εποχή με το SpaceX του Μασκ, αλλά από τότε η εταιρεία του Μασκ έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 από τους πυραύλους Falcon 9 σε τροχιά. Παράλληλα, δοκιμάζει τον γιγάντιο πύραυλο Starship που ελπίζει ότι θα στείλει αστροναύτες στη Σελήνη και μια μέρα πιθανώς ακόμα και στον Άρη.

Σε εκείνο το διάστημα η Blue Origin δεν είχε εκτοξεύσεις που να μπουν σε τροχιά. Ο πύραυλος New Shepard έχει εκτοξευθεί στο διάστημα με επιτυχία 27 φορές, αλλά δεν έχει μπει σε τροχιά επειδή δεν είναι αρκετά ισχυρός. Τώρα ο New Glenn θεωρείται ικανός να μπει σε τροχιά και πιθανώς στη Σελήνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζεφ Μπέζος έχει γίνει και ο ίδιος διαστημικός τουρίστας όταν βγήκε από την ατμόσφαιρα της γης τον Ιούλιο του 2021, πραγματοποιώντας μια πτήση πάνω από 10 λεπτά με ένα μικρό πλήρωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.