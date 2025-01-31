Ο 80χρονος Gadi Moses ήταν ένας από τους 8 ομήρους που αφέθηκε ελεύθερος χθες Πέμπτη μετά από 482 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα. Ο ίδιος περιέγραψε την καθημερινότητά του και τη σχέση του με τα μέλη της Χαμάς όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα χέρια τους.

Όπως είπε, διαπραγματεύτηκε με τους απαγωγείς του ώστε να του παρέχουν βιβλία και τηλεόραση. Υπέμεινε τις άσχημες συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη τροφής ενώ κατά την αιχμαλωσία του έμαθε ότι η σύζυγός του είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Gadi Moses αποκάλυψε ότι καταλάβαινε από πρώτο χέρι πότε υπήρχε διαθέσιμο φαγητό στη Γάζα και πότε όχι. Η υγιεινή ήταν ένας διαρκής αγώνας, με περιορισμένα ντους και ανθυγιεινές συνθήκες.

Για να διατηρήσει τη λογική του, ανέπτυξε όπως είπε μια αυστηρή ρουτίνα επιβίωσης, δηλαδή έκανε καθημερινά περιπάτους, έλυνε μαθηματικούς γρίφους και έκανε φανταστικές συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Η Χαμάς έλεγχε την πρόσβασή του στις ειδήσεις

Ο Moses εξήγησε ότι διαπραγματεύτηκε με τους απαγωγείς του για να του επιτραπεί να παρακολουθεί τηλεόραση. Κατά καιρούς, μπορούσε να δει πλάνα από τις διαδηλώσεις που απαιτούσαν την απελευθέρωσή τους.

«Υπήρχαν στιγμές που τον άφησαν να παρακολουθήσει και στιγμές που δεν έκαναν. Ήταν σποραδικό», είπε στην Walla ο ανιψιός του, Shai. «Αλλά από ό,τι ακούσαμε από τη Margalit, η οποία αφέθηκε ελεύθερη στην πρώτη συμφωνία ομήρων, υπήρξαν στιγμές όπου όταν είσαι μόνος με έναν φρουρό, γίνεται μια αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο. Παρόλο που υπήρχε πάντα μια ανισορροπία ισχύος, κάποια μορφή διαπραγμάτευσης ήταν δυνατή».

Στο πλαίσιο των συναλλαγών του με τους απαγωγείς του, ο Moses κατάφερε να αποκτήσει βιβλία στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων ένα για περιβαλλοντικά ζητήματα και ένα άλλο για το Ισλάμ.

Ανακάλυψε τη δολοφονία της συζύγου του

Ενώ ήταν φυλακισμένος, ο Moses έμαθε ότι η σύζυγός του, Efrat Katz, είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Άκουσε τα νέα — είτε από κάποιο ραδιόφωνο είτε από υπονοούμενα των απαγωγέων.

«Κάποια στιγμή, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να σταματήσει να ελπίζει για άμεση διάσωση και επικεντρώθηκε απλά καθημερινή του επιβίωση», εξήγησε ο Shai. «Εκπαίδευσε τον εαυτό του να σκέφτεται διαφορετικά, να συνεχίζει και να αποφεύγει τη συντριπτική απογοήτευση ότι δεν θα απελευθερωθεί το επόμενο πρωί».

Για να παραμείνει ψυχικά και σωματικά δραστήριος, ο Moses ανέπτυξε συνήθειες. Περπατούσε στο δωμάτιό του, μετρούσε τα πλακάκια του δαπέδου για να μετράει τις αποστάσεις και έλυνε μαθηματικά προβλήματα στο κεφάλι του.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο Moses κατέστησε σαφές ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί το Κιμπούτς Νιρ Οζ, το οποίο οι τρομοκράτες της Χαμάς κατέστρεψαν στις 7 Οκτωβρίου.

«Αυτό το κιμπούτς είναι το έργο της ζωής του», είπε ο Shai. «Είναι εκεί από τα 20 του, το έχτισε με τα χέρια του και δεν αντέχει να το βλέπει ερειπωμένο».

«Ήξερε ότι πολεμούσαμε γι' αυτόν, ότι δεν τα παρατούσαμε. Ήταν απίστευτα συγκινητικό να το ακούς αυτό», είπε ο Shai. «Οδηγήσαμε αυτόν τον αγώνα με μια μικρή ελπίδα ότι θα μας έβλεπε. Αν καταφέρναμε να του δώσουμε δύναμη έστω και για μια μέρα σε αυτόν τον εφιάλτη, τότε σημαίνει ότι κάναμε τη δουλειά μας».

Τώρα ελεύθερος, ο Moses και η οικογένειά του καλούν το ισραηλινό κοινό να συνεχίσει την πίεση για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

«Οι όμηροι μας βλέπουν και μας ακούν», τόνισε ο Shai. «Ο κόσμος μας βλέπει και μας ακούει. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει μια συμφωνία και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι ορατή. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος στο σπίτι».

Οι στιγμές της αποφυλάκισής του

Η συναισθηματική επανένωση του Moses με την οικογένειά του καταγράφηκε σε ένα δυνατό βίντεο, που δείχνει τον 80χρονο να αγκαλιάζει τον εγγονό του, Arbel Yehud. Η μεταφορά του Ερυθρού Σταυρού ήταν τεταμένη.

«Όταν είδαμε το βίντεο με τον Moses να αγκαλιάζει την Arbel, ανακουφιστήκαμε – στεκόταν στα πόδια του», θυμάται ο Shai. «Ξέραμε ότι ήταν δυνατός, αλλά είναι επίσης 80. Τα τελευταία πλάνα του τον Δεκέμβριο τον έδειξαν όρθιο, αλλά εξαντλημένο και αδύναμο. Βλέποντάς τον να αγκαλιάζει την Arbel - με τη ζεστασιά και την πατρική του παρουσία - ήταν μια στιγμή διαύγειας: αυτός είναι πραγματικά ο Gadi».

Τώρα που είναι ελεύθερος, ο αγώνας του δεν έχει τελειώσει, είπε.

«Σκέφτεται ήδη τα επόμενα βήματα», είπε ο Shai. «Αλλά πρώτα, πρέπει να συνέλθει. Σύντομα, θα επιστρέψει στον αγώνα – όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για κάθε όμηρο που βρίσκεται ακόμα σε αιχμαλωσία της Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.