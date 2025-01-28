Ιμάμογλου για νέα έρευνα σε βάρος του: Τους προκαλώ να με καταδικάσουν και τότε να δούμε τι θα πει ο λαός

Νέα εισαγγελική έρευνα εναντίον του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Τους προκαλώ να με καταδικάσουν και τότε να δούμε τι θα πει ο λαός» δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Γι' αυτόν που διέβη τον Ρουβίκωνα δεν υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το δικό μου ταξίδι» απάντησε ο Ιμάμογλου, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Τους προκαλώ! Τους προκαλώ ξανά! Να εγκρίνεται την καταδίκη μου η οποία εκκρεμεί στο Εφετείο! Να την επικυρώσετε και τότε να δούμε πώς θα σας απαντήσει ο λαός και η βούληση του λαού!

» Ο πρόεδρος δηλώνει και λέει πως 'κανένας δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στη δικαιοσύνη'.Εσύ πρόεδρε είσαι αυτός που έχει πει πως δεν αναγνωρίζεις το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ίσως ο πρόεδρος Ερντογάν να έχει προειδοποιήσει τον πρόεδρο του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» είπε ο Ιμάμογλου.

«Γι' αυτόν που διέβη τον Ρουβίκωνα δεν υπάρχει πια φόβος και αμφιβολία και το δικό μας ταξίδι είναι ένα τέτοιο ταξίδι» πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.