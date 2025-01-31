Νέα σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης του αεροπλάνου με το ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον ήρθαν την Παρασκευή στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν φαίνονται καρέ καρέ η στιγμή της σύγκρουσης της πτήσης της American Airlines και του ελικοπτέρου Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

Το ελικόπτερο φαίνεται να πετάει με ταχύτητα πάνω από τον ποταμό. Το Black Hawk έχει κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν στην ουρά και το σώμα του και ένα πράσινο φως προς τη μύτη του. Το αεροπλάνο της American Airlines φαίνεται να πετάει προς το αεροδρόμιο όταν το Black Hawk συγκρούεται με το αεροσκάφος, προκαλώντας έκρηξη.

Στη συνέχεια και τα δύο κατέληξαν στον ποταμό, παρασέρνοντας στο θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

Με μειωμένο προσωπικό ο πύργος ελέγχου - Άλλαξε δύο φορές πορεία το μοιραίο αεροσκάφος

Το προσωπικό στον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ronald Reagan «δεν ήταν κανονικό για την ώρα της ημέρας και τον όγκο της κυκλοφορίας», σύμφωνα με μια εσωτερική προκαταρκτική έκθεση ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας σχετικά με τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον που επικαλούνται οι New York Times.

Ο ελεγκτής που χειριζόταν ελικόπτερα στην περιοχή του αεροδρομίου το βράδυ της Τετάρτης έδινε οδηγίες και σε αεροπλάνα που προσγειώνονταν και αναχωρούσαν από τους διαδρόμους του. Αυτές οι εργασίες συνήθως ανατίθενται σε δύο ελεγκτές και όχι σε έναν.

Αυτό αυξάνει τον φόρτο εργασίας για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και μπορεί να περιπλέξει τις εργασίες του. Ένας λόγος είναι ότι οι ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές ραδιοσυχνότητες για να επικοινωνούν με πιλότους που πετούν αεροπλάνα και πιλότους που πετούν ελικόπτερα. Ενώ ο ελεγκτής επικοινωνεί με τους πιλότους του ελικοπτέρου και του τζετ, τα δύο ζευγάρια πιλότων ενδέχεται να μην μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον.

Όπως και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, ο πύργος στο αεροδρόμιο του Ρίγκαν ήταν υποστελεχωμένος εδώ και χρόνια. Ο πύργος εκεί είχε σχεδόν το ένα τρίτο κάτω από τα επιδιωκόμενα επίπεδα προσωπικού, με 19 πλήρως πιστοποιημένους ελεγκτές από τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με μια ετήσια έκθεση προς το Κογκρέσο που περιέχει τους στόχους και τα πραγματικά επίπεδα στελέχωσης. Οι στόχοι για το προσωπικό που έθεσε η FAA και η ένωση ελεγκτών απαιτούσε 30.

Η έλλειψη — που προκαλείται από χρόνια εναλλαγής εργαζομένων και περιορισμένους προϋπολογισμούς, μεταξύ άλλων παραγόντων — έχει αναγκάσει πολλούς ελεγκτές να εργάζονται έως και έξι ημέρες την εβδομάδα και 10 ώρες την ημέρα.

Η FAA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο μεταξύ, πάλι σύμφωνα με τους New York Times, λίγο πριν το αεροσκάφος της American Airlines και το ελικόπτερο του Στρατού συγκρουστούν κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan το βράδυ της Τετάρτης, ζητήθηκε από τους πιλότους του αεροπλάνου να αλλάξουν διάδρομο προσγείωσης. Οι ΝΥΤ επικαλούνται ένα άτομο που γνωρίζει για το συμβάν και για τις ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων.

Η πτήση 5342 της American Airlines, η οποία ήταν καθ' οδόν προς την Ουάσιγκτον από το Γουίτσιτα του Καάνσας, είχε λάβει έγκριση από τον πύργο ελέγχου κυκλοφορίας του Εθνικού Αεροδρομίου για να προσγειωθεί στον κύριο διάδρομο, τον Runway 1.

Αλλά τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, οι ΝΥΤ αναφέρουν ότι ο πιλότος του αεροπλάνου κλήθηκε από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να κάνει αντ' αυτού μια κυκλική προσγείωση σε έναν ξεχωριστό, διασταυρούμενο διάδρομο, τον διάδρομο 33.

Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με το άτομο που ενημερώθηκε για το συμβάν και δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν την εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου, λαμβάνεται συνήθως όταν εμπλέκονται περιφερειακά αεροσκάφη, όπως είναι τα αεροσκάφη της American Airlines, προκειμένου να διατηρηθεί η εναέρια κυκλοφορία αποτελεσματικά μη κλείνοντας τον κύριο διάδρομο.

Ωστόσο, προκάλεσε ερωτήματα στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας το πρωί της Πέμπτης σχετικά με τη συμφόρηση στο Εθνικό Αεροδρόμιο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της χώρας, πρόσθεσε το πρόσωπο που ενημερώθηκε για την εξέλιξη.

Εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης διασταυρούμενων διαδρόμων, τους οποίους η FAA προσπάθησε να εξαλείψει ή να κλείσει τα τελευταία χρόνια σε μέρη όπως το Σικάγο και το Ντάλας λόγω ανησυχιών για συμφόρηση στο έδαφος.

Οι εκπρόσωποι της FAA και της American Airlines δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.



