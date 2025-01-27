Νέα έρευνα σε βάρος του Ιμάμογλου διέταξε ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης

Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης έδωσε εντολή για νέα δικαστική έρευνα σε βάρος του δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου για απόπειρα επηρεασμού του δικαστικού σώματος, επειδή επέκρινε έρευνες σε δήμους που διοικούνται από την αντιπολίτευση, ανέφεραν τουρκικά ΜΜΕ.

Τα νέα της έρευνας ήρθαν λίγα λεπτά αφότου ο Ιμάμογλου κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί το δικαστικό σώμα ως πολιτικό εργαλείο για να πιέσει την αντιπολίτευση.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ιμάμογλου είπε ότι ο ίδιος εμπειρογνώμονας είχε διοριστεί για πολλές δικαστικές έρευνες εναντίον του και άλλων δημάρχων στην Κωνσταντινούπολη που πρόσκεινται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οποίο ανήκει και ο Ιμάμογλου.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες για πολιτική παρέμβαση στις υποθέσεις και λέει ότι το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο.

Η νέα έρευνα, την είδηση για την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anka και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται μια εβδομάδα μετά την έναρξη δικαστικής έρευνας κατά του Ιμάμογλου για κριτική στον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για τη σύντομη κράτηση του επικεφαλής του τμήματος νεολαίας του CHP.

Ο Ιμάμογλου έχει ήδη καταδικαστεί το 2022 για προσβολή δημοσίων αξιωματούχων όταν επέκρινε την απόφαση να ακυρωθεί ο πρώτος γύρος των προηγούμενων δημοτικών εκλογών, στις οποίες νίκησε τον υποψήφιο του κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ.

Άσκησε έφεση κατά της ποινής, αλλά εάν επικυρωθεί από ανώτερα δικαστήρια θα μπορούσε να αποκλειστεί από την πολιτική για πέντε χρόνια.

Επανεξελέγη δήμαρχος πέρυσι, όταν το AKP του Ερντογάν υπέστη τις χειρότερες απώλειες όλων των εποχών στις δημοτικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.