Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για «διαφθορά», προσήχθη σήμερα ενώπιον δικαστηρίου με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε «να εκφοβίσει» τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης μεταφέρθηκε στο δικαστήριο περικυκλωμένος από χωροφύλακες και έγινε δεκτός με τα χειροκροτήματα και τις εκδηλώσεις υποστήριξης του ακροατηρίου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε προσαχθεί και τον Απρίλιο στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται εντός της φυλακής του Σίλιβρι όπου κρατείται. Η υπόθεση είναι άσχετη με τις κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είχε αμφισβητήσει δημόσια τον Ιανουάριο την ακεραιότητα του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Κατηγορήθηκε για εξύβριση και απόπειρα εκφοβισμού.

Ο γενικός εισαγγελέας της πόλης και πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης κατηγορείται για την άσκηση διώξεων κατά των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, αντιμετωπίζει για τις κατηγορίες αυτές ποινή φυλάκισης 7 έως 9 μηνών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη στις 19 Μαρτίου ως «ύποπτος» για «διαφθορά» και «τρομοκρατική δράση». Η πρώτη κατηγορία οδήγησε στην προσωρινή του κράτηση.

Η σύλληψή του πυροδότησε πρωτοφανές από το 2013 κύμα διαμαρτυρίας στην Τουρκία.

«Δεν πρόκειται για δίκη, αλλά για τιμωρία (…) Αλλά να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να με σβήσετε από την καρδιά των ανθρώπων», δήλωσε προς το δικαστήριο σήμερα ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Βρίσκομαι εδώ διότι είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές», πρόσθεσε.

Η δίκη του για «εξύβριση και απόπειρα εκφοβισμού» του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης αναβλήθηκε για τις 16 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

