Η Κίνα κάλεσε σήμερα το Ισραήλ και το Ιράν να λάβουν "αμέσως" μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις, έπειτα από τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος και την απάντηση της Τεχεράνης με εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων.

Ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει από την Παρασκευή σειρά πληγμάτων άνευ προηγουμένου στο Ιράν με σκοπό, όπως έχει πει, να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει ατομική βόμβα, θέτοντας στο στόχαστρο εκατοντάδες ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς το Ισραήλ.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να λάβουν αμέσως μέτρα προκειμένου να μειώσουν το ταχύτερο τις εντάσεις, να αποτρέψουν το ενδεχόμενο η περιοχή να βυθιστεί σε αυξημένη αστάθεια και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επιστροφή στον διάλογο και στη διαπραγμάτευση ώστε να επιλύσουν τις διαφορές τους», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

"Αν η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν συνεχίσει να εντείνεται, ή και να επεκτείνεται, οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι τα πρώτα θύματα", πρόσθεσε στην τακτική συνέντευξη Τύπου.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Ιράν έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 224 θανάτους από την Παρασκευή και τους τραυματισμούς άνω των 1.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το ιρανικό υπουργείο Υγείας.

Στην ισραηλινή πλευρά, τα ιρανικά αντίποινα από την Παρασκευή έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 18 θανάτους και τον τραυματισμό σχεδόν 400 ανθρώπων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείο από πληροφορίες της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης.

«Πρέπει να τονίσω ότι η ισχύς δεν μπορεί να φέρει βιώσιμη ειρήνη», είπε ο Γκούο Τζιακούν.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να διατηρεί την επικοινωνία με τις πλευρές, να προωθεί την ειρήνη και τις διαπραγματεύσεις ώστε να αποτραπεί μια νέα αποσταθεροποίηση της περιοχής», πρόσθεσε.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως το Πεκίνο υποστηρίζει το Ιράν "στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας του" αφού μίλησε με τον Ιρανό και τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Το Πεκίνο διατηρεί καλές σχέσεις με το Ισραήλ, όμως υποστηρίζει επίσης εδώ και δεκαετίες την παλαιστινιακή υπόθεση, αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος και τάσσεται υπέρ μιας λύσης δύο κρατών.

Η Κίνα διατηρεί εξάλλου στενές σχέσεις με το Ιράν, του οποίου είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος και ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου που τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

