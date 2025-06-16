Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σήμερα ότι το ιρανικό κοινοβούλιο ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Non Proliferation Treaty, NPT), προσθέτοντας πως η Τεχεράνη παραμένει αντίθετη στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος κάλεσε επίσης τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν, κατά τη σημερινή τέταρτη ημέρα στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

«Η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία θα έπρεπε να καταδικάσουν πολύ ξεκάθαρα τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Μπαγαεΐ. «Περιμένουμε φυσικά από τις ευρωπαϊκές χώρες να δεσμευθούν να βάλουν τέλος στην επίθεση […] και να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτού του καθεστώτος εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων» του Ιράν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Τεχεράνη κάλεσε επίσης σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) να καταδικάσει το Ισραήλ για τα πλήγματά του εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Οι ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μιας χώρας, οι οποίες βρίσκονταν υπό τη συνεχή επίβλεψη του ΔΟΑΕ, δέχθηκαν επίθεση. Περιμένουμε [από τον οργανισμό και τον επικεφαλής του, τον Ραφαέλ Γκρόσι] να υιοθετήσουν μια αυστηρή θέση και να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια» στη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνόδου τους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

