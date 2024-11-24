Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη συμφωνία της COP29 για το κλίμα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP29 επισημαίνοντας ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση για το κλίμα.

«Θα οδηγήσει σε επενδύσεις στην καθαρή μετάβαση, μειώνοντας τις εκπομπές και οικοδομώντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή» ανέφερε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Επίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται, εστιάζοντας στην υποστήριξη στους πιο ευάλωτους.

I welcome the COP29 agreement.



It marks a new era for climate cooperation and finance.



It will drive investments in the clean transition, bringing down emissions and building resilience to climate change.



The EU will continue to lead, focusing support on the most vulnerable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2024

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP29) ολοκληρώθηκε με έναν νέο οικονομικό στόχο, να βοηθήσει τις χώρες να προστατεύσουν τους πολίτες και τις οικονομίες τους από τις κλιματικές καταστροφές και να μοιραστούν τα οφέλη της καθαρής ενέργειας.

Ειδικότερα, η COP29 κατέληξε σε συμφωνία με επίκεντρο τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, από τον προηγούμενο στόχο των 100 δις δολαρίων ετησίως, σε 300 δις δολάρια ετησίως έως το 2035.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.