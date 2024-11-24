Ζελένσκι: Oι δυνάμεις αντιαεροπορικής κατέρριψαν 50 μη επανδρωμένα εναέρια

Oι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταρρίψουν σχεδόν 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το βράδυ (σ.σ. Σάββατο προς Κυριακή), αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερες από 800 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, περίπου 460 drones και πάνω από 20 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας και του λαού της.

«Η Ουκρανία δεν είναι πεδίο δοκιμών για όπλα. Η Ουκρανία είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Ωστόσο, η Ρωσία επιμένει στις προσπάθειές της να καταστρέψει τον λαό μας, να σπείρει φόβο και πανικό και να μας αποδυναμώσει», αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.