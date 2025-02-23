Πολωνία: Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά έως το τέλος του 2025 με ευρωπαϊκή υποστήριξη

Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά τη Ρωσία έως το τέλος του 2025 με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, τόνισε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

«Η Ουκρανία μπορεί να παλέψει μόνη της με την ευρωπαϊκή μας υποστήριξη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, και νομίζω ότι ο Πούτιν πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη», είπε ο Σικόρσκι σε συνέντευξή του στο CNN.

Ερωτηθείς εάν η εντύπωσή του μετά τη συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ήταν ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον, ο Σικόρσκι είπε ότι η καλύτερη εγγύηση για την Ουκρανία είναι ο στρατός της, σχεδόν ενός εκατομμυρίου, που αντιστέκεται στη ρωσική επιθετικότητα.

«Αν με ρωτούσατε πριν από τρία χρόνια πού θα βρισκόταν η Ουκρανία και η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο σε τρία χρόνια, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς θα είχε μαντέψει ότι η Ρωσία θα καταλάμβανε μόνο το 20 τοις εκατό του εδάφους της Ουκρανίας», είπε ο Σικόρσκι.

«Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια διαρκή ειρήνη, πρέπει να είναι μια ειρήνη που να μπορούν να ζήσουν και οι δύο πλευρές, και πάνω απ' όλα, το θύμα της επιθετικότητας».

Πηγή: skai.gr

