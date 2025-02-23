Γερμανία: Γιατί ο Φρίντριχ Μερτς;

Η Süddeutsche Zeitung επιδιώκει να αναλύσει τη… δύναμη της συνήθειας στις γερμανικές εκλογές, αλλά και τους λόγους που ο Φρίντριχ Μερτς αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση πολιτικού, ο οποίος «υπό κανονικές συνθήκες» μάλλον δεν θα γινόταν ποτέ καγκελάριος.

«Στη Γερμανία τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από τη δύναμη της συνήθειας», γράφει η εφημερίδα του Μονάχου, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνθήκης την Άνγκελα Μέρκελ:



«Τέσσερις φορές κέρδισε η πολιτικός των Χριστιανοδημοκρατών την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών – και όταν αποφάσισε οικειοθελώς μετά από 16 χρόνια να αποχωρήσει, οι πολίτες ψήφισαν τον αντικαγκελάριό της. Αυτός ήταν βέβαια σοσιαλδημοκράτης, αλλά μπορούσε να μιμηθεί τη Μέρκελ πολύ καλά. Με τον Όλαφ Σολτς οι Γερμανοί επέλεξαν το 2021 τη συνέχιση, το συνηθισμένο. Τρεισήμισι χρόνια αργότερα ο κόσμος έχει αλλάξει και επομένως απαιτείται μία νέα πολιτική, τόσο από άποψη προγράμματος όσο και από άποψη ύφους».

Εκτός κι αν συμβεί κάποια σημαντική ανατροπή των δεδομένων, ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας θα είναι ο Φρίντριχ Μερτς – κάτι που «σε μία νορμάλ εποχή» μάλλον δεν θα συνέβαινε κατά τη SZ. «Οι καιροί όμως δεν είναι φυσιολογικοί. Ο Μερτς, με τον συντηρητικό του βολονταρισμό, ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής. Και ακριβώς επειδή επέδειξε την αποφασιστικότητά του, δεν δέχτηκε και σοβαρό πλήγμα η δημοτικότητά του δημοσκοπικά.

[…] Ο διαφαινόμενος νικητής των εκλογών δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής στους Γερμανούς – και αυτό είναι κάτι που ισχύει μάλλον για ολόκληρη την πολιτική ηγεσία. Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς όμως η χώρα χρειάζεται σε κάθε περίπτωση έναν καπετάνιο, ο οποίος θα έρθει σε ρήξη με τη δύναμη της συνήθειας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.