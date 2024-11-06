Η μετοχή του ομίλου Tesla, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, έκανε άλμα άνω του 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές σήμερα στην Γουόλ Στριτ, ενισχυμένη από τη φανερή υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακήρυξε τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Γύρω στις 12:10 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή της εν λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας κατέγραφε αύξηση 15,11%, στα 289,44, δολάρια στο δείκτη Nasdaq κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές, που αποτελούν ένδειξη για τις τάσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου.

Η αύξηση αυτή εντάσσεται στην καλή δυναμική των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, οι οποίοι καταγράφουν σημαντική άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές αφότου ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

«Η μετοχή της Tesla αυξάνεται (...) λόγω των προνομιούχων δεσμών του Ίλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ», ο οποίος «του οφείλει πολλά», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρεά Τουενί, αναλυτής αγορών της Saxobank.

Ο Μασκ, γενικός διευθυντής της Tesla, επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας την αναμφίβολη υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας δωρεές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του πολιτικού οργανισμού του «America PAC» και εμφανιζόμενος επανειλημμένα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Αυτός ο τελευταίος του έπλεξε εξάλλου σήμερα το εγκώμιο στην ομιλία της νίκης του.

«Έχουμε ένα νέο αστέρι. Ένα νέο αστέρι γεννήθηκε: ο Ίλον», δήλωσε απευθυνόμενος σ' ένα πλήθος υποστηρικτών του. «Είμαστε μαζί απόψε (...) Είναι μια προσωπικότητα, ένας σπέσιαλ τύπος. Είναι μια σούπερ ιδιοφυΐα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τουενί, οι επενδυτές «στοιχηματίζουν ότι» αυτή η εγγύτητα των δύο ανδρών «θα μεταφρασθεί σε κάτι θετικό για την Tesla».

Πηγή: skai.gr

