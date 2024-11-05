Νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με την επικράτησή του στο Γουισκόνσιν πέρασε το φράγμα τον 270 εκλεκτόρων που απαιτείται για να εκλεγεί, ενώ σε μία τελευταία εξέλιξη κέρδισε και το Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με το Associated Press πρόκειται για μια εξαιρετική επιστροφή ενός πρώην πρόεδρου που αρνήθηκε να αποδεχθεί την ήττα του πριν από τέσσερα χρόνια, προκάλεσε βίαιη εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, καταδικάστηκε για κακουργηματικές κατηγορίες και επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας.

Η διαδρομή της νίκης του Τραμπ πέρασε μέσα από τις πολιτείες-κλειδιά, με την εξής σειρά: Βόρεια Καρολίνα, ακολούθησε η Τζόρτζια, η Πενσιλβάνια, το Γουισκόνσιν που του έδωσε και την απαιτούμενη ώθηση για να περάσει το "μαγικό όριο" των 270 εκλεκτόρων, εξασφαλίζοντας στο τέλος και το Μίσιγκαν. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχει 294 εκλέκτορες, έναντι 223 της Χάρις.

Ποιες πολιτείες κερδίζει ο Τραμπ

Ετσι, μέχρι στιγμής ο Τραμπ κερδίζει τις πολιτείες του Γουισκόνσιν, της Πενσιλβάνια, της Τζόρτζια, της Βόρειας Καρολίνας, του Άινταχο, της Αϊόβα, του Κάνσας, της Γιούτα, της Μοντάνα, της Νεμπράσκα, του Τέξας, του Οχάιο, της Βόρειας Ντακότα, της Νότιας Ντακότα, της Λουιζιάνας, του Γουαϊόμινγκ, της Νεμπράσκα, της Φλόριντα (30 εκλέκτορες), της Νότιας Καρολίνας (9 εκλέκτορες), του Τενεσί (10 εκλέκτορες), της Οκλαχόμα (7 εκλέκτορες), του Μισισίπι (6 εκλέκτορες), της Αλαμπάμα (9 εκλέκτορες), της Δυτικής Βιρτζίνια (13 εκλέκτορες), του Κεντάκι (8 εκλέκτορες), της Ιντιάνα (11 εκλέκτορες) και του Μίσιγκαν (15).

Ποιες πολιτείες πάνε στην Κάμαλα Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις, με βάση τις ίδιες προβλέψεις, ηγείται σε Μινεσότα, Χαβάη, Βιρτζίνια, Νιου Μέξικο, Ορεγκον, Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον, Κολοράντο, Νιου Τζέρσι, Νέα Υόρκη, Ιλινόις (19 εκλέκτορες), Ντελάγουερ, Μασαχουσέτη (11 εκλέκτορες), Κονέτικατ (7 εκλέκτορες), Ρόουντ Αιλαντ, Μέριλαντ και Βερμόντ (3 εκλέκτορες)

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.