Βενεζουέλα: Aργεντινή και Ουρουγουάη δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νικητή

Αργεντινή και Ουρουγουάη δεν αναγνωρίζουν τον Νικολάς Μαδούρο ως νικητή των εκλογών της Βενεζουέλας.

Η Αργεντινή αναγνώρισε σήμερα τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Εντμούντο Γκονζάλες ως νικητή των αμφιλεγόμενων προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμφωνώντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που απέρριψαν τον ισχυρισμό του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ότι ήταν ο νικητής των εκλογών.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε , χωρίς αμφιβολία ότι ο νόμιμος νικητής και εκλεγμένος πρόεδρος είναι ο Εντμούντο Γκονζάλες», δήλωσε με ανάρτηση της στο Χ η υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής Ντιάνα Μοντίνο.

Η κυβέρνηση της Ουρουγουάης επίσης αναγνώρισε σήμερα τη νίκη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Εντμούντο Γκονζάλες στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στη χώρα, ο πρόεδρος της οποίας Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής μετά από μια αμφισβητούμενη καταμέτρηση των ψήφων.

«Βάσει συντριπτικών στοιχείων, είναι σαφές για την Ουρουγουάη ότι ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας. Ελπίζουμε ότι η βούληση του λαού της Βενεζουέλας θα γίνει σεβαστή», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ομάρ Παγκανίνι στο κοινωνικό δίκτυο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

