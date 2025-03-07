Οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν σε έναν περιορισμένο αριθμό Παλαιστίνιων μεγαλύτερης ηλικίας να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ για την πρώτη Παρασκευή του Ραμαζανιού, του ιερού μήνα για τους μουσουλμάνους, με την ατμόσφαιρα να είναι τεταμένη λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι στο τέμενος αλ Άκσα θα μπορέσουν να εισέλθουν για την προσευχή της Παρασκευής μόνο μεγαλύτερης ηλικίας Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη: άνδρες άνω των 55 ετών, γυναίκες άνω των 50 ετών και παιδιά κάτω των 12 ετών.

Το τέμενος αλ Άκσα βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σε έναν λόφο τον οποίο οι εβραίοι αποκαλούν Όρος του Ναού και αποτελεί ιερό τόπο και για τις δύο θρησκείες, με συγκρούσεις να έχουν ξεσπάσει εκεί επανειλημμένα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή εκτίμησε ότι η επιβολή περιορισμών στους πιστούς που θέλουν να πάνε στο τέμενος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του Ισραήλ ως δύναμης κατοχής.

Το δεύτερο Ραμαζάνι από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε την ώρα που η εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα κρέμεται από μία κλωστή, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να διαφωνούν για τη συνέχεια, μετά τη λήξη της πρώτης φάσης.

Με βάση την εκεχειρία που συμφωνήθηκε έπειτα από μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ, η Χαμάς παρέδωσε 33 Ισραηλινούς ομήρους και πέντε Ταϊλανδούς με αντάλλαγμα περίπου 1.800 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Όμως το μέλλον της εκεχειρίας παραμένει αβέβαιο.

Ο Στιβ Γουίκοφ, ειδικός εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, είχε άμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς και αναμένεται στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Ο νέος επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε τα στρατεύματα αυτή την εβδομάδα αφού ανέλαβε νέος αρχηγός της Τσαχάλ και δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και πάλι τις μάχες στη Γάζα, αν τους ζητηθεί.

Στο μεταξύ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν εδώ και εβδομάδες εκτεταμένες επιχειρήσεις σε καταυλισμούς προσφύγων, όπου έχουν κατεδαφίσει δεκάδες σπίτια και έχουν καταστρέψει δρόμους και άλλες υποδομές, διώκοντας από τις εστίες τους χιλιάδες ανθρώπους.

Η επιχείρηση, η οποία το Ισραήλ λέει ότι έχει στόχο ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, έχει οξύνει την ένταση στη Δυτική Όχθη.

Σήμερα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για ταραχές.

«Η ισραηλινή αστυνομία είναι ανεπτυγμένη στην Ιερουσαλήμ και σε όλο το Ισραήλ προκειμένου να εγγυηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την άφιξη όλων των προσκυνητών που έρχονται εδώ», δήλωσε ο Ντιν Έλσντουν, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Για τον Χουσέιν αλ Φαρ, που κατάγεται από την Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης, αυτή ήταν η πρώτη φορά εδώ και τέσσερα ή πέντε χρόνια που κατάφερε να πάει στο αλ Άκσα. «Είναι μια καταπληκτική αίσθηση», δήλωσε.

Τα τελευταία χρόνια οι ισραηλινές αρχές περιορίζουν συχνά την πρόσβαση στο τέμενος, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας. Ακόμη και σήμερα η αστυνομία έπρεπε να εγκρίνει την είσοδο όσων ήθελαν να πάνε εκεί, ανεξαρτήτως αν πληρούσαν το κριτήριο της ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.