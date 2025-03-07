Περισσότεροι από 180 άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο τεσσάρων πλοιαρίων που μετέφεραν μετανάστες στα ανοικτά της Υεμένης και του Τζιμπουτί, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Περισσότεροι από 180 μετανάστες αγνοούνται μετά το ναυάγιο τεσσάρων πλοιαρίων την Πέμπτη το βράδυ στα ανοικτά του Τζιμπουτί και της Υεμένης», επεσήμανε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την εθνικότητα των αγνοούμενων.

Τουλάχιστον 558 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2024 στην «οδό της ανατολής» μεταξύ της ανατολικής Αφρικής και της Υεμένης, επεσήμανε ο ΔΟΜ. Η περσινή θεωρείται «η πιο φονική χρονιά για τις θαλάσσιες διελεύσεις μεταναστών» σε αυτή την περιοχή.

Τον Οκτώβριο τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εγκαταλείφθηκαν στη θάλασσα.

Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής –κυρίως από την Αιθιοπία και τη Σομαλία— ακολουθούν «την οδό της ανατολής» και διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν στις πλούσιες χώρες του Κόλπου, φεύγοντας από τις πατρίδες τους για να γλιτώσουν από συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές και αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Οι μετανάστες που καταφέρνουν να φτάσουν στην Υεμένη συχνά αντιμετωπίζουν άλλες απειλές για την ασφάλειά τους σε αυτή την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι περισσότεροι έχουν ως προορισμό τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου όπου ελπίζουν να βρουν δουλειά ως εργάτες ή οικιακοί βοηθοί.

Στην προσπάθειά τους να φτάσουν ως εκεί «αντιμετωπίζουν την εκμετάλλευση, τη βία και συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους», τονίζει ο ΔΟΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

