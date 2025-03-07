Η Ρωσία πιθανόν να χρειαστεί να απαντήσει στα σχέδια -όπως τα χαρακτηρίζει - της ΕΕ να στρατιωτικοποιήσει το μπλοκ το οποίο την θεωρεί βασικό εχθρό της.

Χθες Πέμπτη Ευρωπαίοι ηγέτες πρόσφεραν στήριξη σε σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών και στήριξη της Ουκρανίας σε έναν κόσμο που αλλάζει άρδην από τις ανατροπές της αμερικανικής πολιτικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Βλέπουμε ότι η ΕΕ συζητά τώρα ενεργά τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και την ανάπτυξη του τομέα της άμυνας. Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε στενά επειδή η ΕΕ εμφανίζει τη Ρωσία ως βασικό της αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό, φυσικά, θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα έντονης ανησυχίας για εμάς και θα μπορούσε να υπάρξει η ανάγκη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση για την εγγύηση της ασφάλειάς μας. Και, φυσικά, τέτοια συγκρουσιακή ρητορική και συγκρουσιακός τρόπος σκέψης, όπως αυτός που βλέπουμε τώρα στις Βρυξέλλες και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έρχονται σε αντίθεση με τη διάθεση για εξεύρεση ειρηνικής διευθέτησης του ουκρανικού».

Σημείο εκκίνησης για μια διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα μπορούσε να είναι ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο συζητήθηκε ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, φιλοξένησε τις αρχικές συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.