Το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ επανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σήμερα Παρασκευή στη διαδικτυακή συνάντηση ηγετών ομοϊδεατών χωρών που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Διατηρούμε πολύ σθεναρά το στόχο μας για πλήρη ένταξη» δήλωσε μεταξύ άλλων οι Τούρκος πρόεδρος και υπογράμμισε ότι «αναμένουμε πλέον από την ΕΕ να υιοθετήσει μια στρατηγική και οραματική στάση και ως εκ τούτου περιμένουμε την αναζωογόνηση των ενταξιακών μας διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στήριξη που προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας παρά τις συνθήκες πολέμου, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τον αποκλεισμό μας από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προμήθεια αμυντικών προϊόντων και την ανοικοδόμηση».

Τόνισε δε, ότι «αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τα κοινά μας συμφέροντα να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στάση».

«Ας μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν αφορά μόνο τα κράτη μέλη της Ένωσης. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους» είπε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε λέγοντας ότι «είμαστε της γνώμης ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας όλα τα βήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια να σχεδιάζονται από κοινού με την Τουρκία».

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ ο Ερντογάν επισήμανε ότι «σε όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι αναμφίβολα σημαντικό να διατηρηθεί στο μέγιστο βαθμό ο διατλαντικός δεσμός και να λάβουμε την ισχυρή υποστήριξη της συμμάχου μας Αμερικής.»

«Η προηγμένης τεχνολογίας αμυντική μας βιομηχανία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ενίσχυση του αμυντικού τομέα» πρόσθεσε.

«Θεωρώ ότι το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους».

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι απέδειξαν για άλλη μια φορά το πόσο κρίσιμες είναι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ένωσης για την οικονομική ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να δράσουμε με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική γωνία στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ».

«Ευελπιστώ να οργανώσουμε μαζί όλες τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου το συντομότερο δυνατό» τόνισε και υπογράμμισε ότι «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας της διαπραγματευτικής διαδικασίας, για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης, διαρκούς και έντιμης ειρήνης στην Ουκρανία».





