Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη για τα περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα, ο Εκρέμ Κονούρ «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά με σενάρια για τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος στο «Χ», οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 32χρονου χαφ της Βαλένθια, Γκουίντο Ροντρίγκες, ένα όνομα που είχε αποκαλύψει μέσω του αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με πολλές παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια από το υψηλό επίπεδο, παίζοντας κατά κύριο λόγο στη θέση του αμυντικού μέσου. Διεθνής με την εθνική Αργεντινής, μετρά 30 συμμετοχές και ένα τέρμα με την ομάδα της χώρας του, ενώ, ήταν μέλος της «αλμπισελέστε» στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ!

Τη φετινή σεζόν ο Ροντρίγκες ξεκίνησε στην Premier League με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, προτού μετακομίσει ως ελεύθερος στη Βαλένθια τον περασμένο Γενάρη. Η συμφωνία των δύο πλευρών προέβλεπε εξάμηνο συμβόλαιο, με τον ποδοσφαιριστή πλέον να είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τόσο οι «νυχτερίδες», όσο και η Βιγιαρεάλ βρίσκονται στο κόλπο της απόκτησής του, με τον ίδιο τον παίκτη να έχει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Στο διάστημα που αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη Βαλένθια, ο Ροντρίγκες κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του συλλόγου και πήρε εξ αρχής φανέλα βασικού, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο «Μεστάγια» με 17 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα.



