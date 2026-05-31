Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από παλαιστινιακές πηγές.

Ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Οι δυνάμεις κατοχής σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που αναζητούσε εργασία και σκαρφάλωσε τον τοίχο της προσάρτησης και του απαρτχάιντ», ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, για να κατευθυνθεί στην συνέχεια μαζί με άλλους στον Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά, δήλωσε συγγενής του.

Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.

Το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία των τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων που κατοικούν στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Οχθη.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ύψωσε αυτό που αποκαλεί «φράκτη ασφαλείας» για την προστασία του ισραηλινού εδάφους από επιθέσεις προερχόμενες από την Δυτική Οχθη.

Για τους Παλαιστίνιους, ο φράκτης αυτός που αποτελείται από συρματοπλέγματα, ηλεκτρική περίφραξη και τοίχους από μπετόν είναι ο «τοίχος του απαρτχάιντ», ένα από τα πιο μισητά σύμβολα της ισραηλινής κατοχής.

Αδεια απαιτείται για την διέλευση από τα σημεία ελέγχου προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ ή το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν ακυρώσει μεγάλο αριθμό αδειών που επέτρεπαν στους Παλαιστίνιους να εργάζονται στο Ισραήλ ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

