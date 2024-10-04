Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών στη χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχητικό αεροσκάφος στην πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης, κατά την οποία σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι, υπήρχαν τουλάχιστον επτά τρομοκράτες.

Το χτύπημα είχε στόχο έναν ανώτερο διοικητή της Χαμάς, τον Ζαχί Γιασέρ Αμπντ αλ-Ραζέκ Ουφί, ο οποίος σχεδίαζε επικείμενη επίθεση, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον επτά είναι μέλη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής οργάνωσης, Ισλαμική Τζιχάντ.

Ανάμεσά τους είναι ο Γκάιθ Ραντβάν, ο οποίος σύμφωνα με το Ισραηλινό Στρατό είναι ανώτατος διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Παράλληλα, παλαιστινιακές μαρτυρίες ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ραντουάν, μέλος των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων Al-Aqsa.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Έκτοτε, περίπου 700 Παλαιστίνιοι έχουν βρει τον θάνατο κατά τις συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιώτες ή από επιθέσεις Εβραίων εποίκων.

Η Τουλκαρέμ, η οποία έχει ιστορικό ένοπλης αντίστασης ενάντια στην ισραηλινή κατοχή σχεδόν έξι δεκαετιών στη Δυτική Όχθη, υπήρξε συχνός στόχος τέτοιων επιδρομών, «αντιτρομοκρατικών» όπως τις χαρακτηρίζει ο ισραηλινός στρατός. Για περισσότερες από εννέα ημέρες, ξεκινώντας από τα τέλη Αυγούστου, ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν δρόμους, υποδομές και επιχειρήσεις εκεί, καθώς και στην κοντινή πόλη, Τζενίν.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι επιδρομές είναι μια προσπάθεια καταστολής των παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων και καταπολέμησης των αυξανόμενων επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και οικισμών.

Οι ισραηλινοί οικισμοί θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά συνέχισαν να επεκτείνονται.



Πηγή: skai.gr

