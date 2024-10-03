Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη, ο οποίος τους πλησίασε με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Ο Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός στην είσοδο στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χεβρώνα, νότια της Ιερουσαλήμ, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε από τις ισραηλινές αρχές ότι ένας 23χρονος σκοτώθηκε κατά την προσπάθειά του να επιτεθεί σε στρατιώτες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Έκτοτε, περίπου 700 Παλαιστίνιοι έχουν βρει τον θάνατο κατά τις συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιώτες ή από επιθέσεις εβραίων εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

