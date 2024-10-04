Μπλακ άουτ στη μισή Κούβα, λόγω έλλειψης καυσίμων

Η μισή Κούβα έχει βυθιστεί στο σκοτάδι από το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η έλλειψη καυσίμων και οι εκτός λειτουργίας μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανάγκασαν την κυβέρνηση να αφήσει χωρίς ρεύμα ένα μεγάλο μέρος του νησιού.

Η Εθνική Ένωση Ηλεκτρικού της Κούβας ανακοίνωσε ότι η ζήτηση το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στην ώρα του δείπνου, έφτανε τα 3.200 μεγαβάτ, αλλά μπορούσε να καλύψει μόνο τη μισή. Αυτή σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς φωτισμό και κλιματισμό καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

Σε συνοικίες της Αβάνας οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση γίνονταν περιοδικά αλλά ορισμένες επαρχίες, όπως η Πινάρ δελ Ρίο, μια περιοχή καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, έμειναν εντελώς χωρίς ρεύμα.

Η κατάσταση βελτιώθηκε το πρωί της Παρασκευής αλλά οι αρχές προειδοποίησαν ότι στο ένα τρίτο του νησιού αναμένεται και πάλι να σημειωθεί μπλακ άουτ όσο θα αυξάνεται η ζήτηση αργότερα εντός της ημέρας.

Τους προηγούμενους μήνες σημειώνονταν πολύωρα μπλακ άουτ σε όλη την Κούβα καθώς τα πεπαλαιωμένα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι σε λειτουργική κατάσταση και η χρεοκοπημένη κομμουνιστική κυβέρνηση, λόγω και των αμερικανικών κυρώσεων, δυσκολεύεται να αγοράσει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.