DW: Συναγερμός στη Γερμανία για την 7η Οκτωβρίου

Την Δευτέρα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, με την Μέση Ανατολή να φλέγεται και να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου πολέμου. Ενόψει της μαύρης επετείου οι γερμανικές αρχές ασφαλείας βρίσκονται στον ύψιστο βαθμό επιφυλακής υπό τον φόβο επεισοδίων στις πολυάριθμες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα αλλά και επιθέσεων με ισλαμιστικά ή αντισημιτικά κίνητρα. Στο επίκεντρο των σχεδίων ασφαλείας που εκπονούν οι γερμανικές αρχές βρίσκεται ιδιαίτερα η γερμανική πρωτεύουσα, που τον τελευταίο χρόνο έχει αναχθεί σε «κέντρο» ισλαμιστικής και αντισημιτικής προπαγάνδας.



Το συνδικάτο των Γερμανών αστυνομικών προειδοποιεί για έκρηξη βίας σε γερμανικές πόλεις και απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του συνδικάτου Γιόχεν Κόπελκε, ο οποίος μίλησε στο Γερμανικό Δικτύου Συντακτών RND, για την 7η Οκτωβρίου απαιτείται επιπλέον προσωπικό, η ανάγκη είναι τεράστια, όπως την χαρακτηρίζει, κάτι που είναι ενδεικτικό της ανησυχίας, που επικρατεί στους κόλπους των αρχών ασφαλείας.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνδικάτου στο Βερολίνο, Μπένζαμιν Γιέντρο, στο επίκεντρο των αρχών ασφαλείας θα βρεθεί ειδικότερα το Βερολίνο, ενώ ήδη τις τελευταίες ημέρες δόθηκε μια «πρόγευση» για την κλικάκωση της βίας και του μίσους που αναμένεται στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας στις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ιράν επιτείνουν την ανησυχία.

Καμπανάκι από την Υπ. Προστασίας του Συντάγματος

Την ίδια ώρα ο Τόμας Χάλντενβαγκ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, μιας εκ των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, με ανακοίνωσή του εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκαλούν κύμα αντιδράσεων και στη Γερμανία.



«Κάθε νέα κλιμάκωση σημαίνει νέα επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και στη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για μαζικές διαμαρτυρίες. Η παρούσα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και μετριοπαθείς παράγοντες σε συναισθηματικές εξάρσεις, πόλωση και ριζοσπαστικοποίηση» αναφέρει ο Τόμας Χάλντενβαγκ και προειδοποεί για την εξάπλωση «του τζιχαντιστικού ισλαμισμού» στη Γερμανία.



Όπως αναφέρει, «οι ισλαμιστές κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή για να αναζωπυρώσουν την προπαγάνδα τους και να κινητοποιήσουν τους οπαδούς τους».



Και συνεχίζει: «Το Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποιεί την κατάσταση στη Γάζα για να προκαλέσει το συναίσθημα και κυρίως να πείσει νεαρούς μουσουλμάνους στη Δύση να προβούν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτός ο σπόρος είναι που οδήγησε σε απόπειρες ή ολοκληρωμένες επιθέσεις, όπως πρόσφατα στο Ζόλινγκεν. Επιθέσεις από ριζοσπαστικοποιημένους, τζιχαντιστές που δρουν ως μεμονωμένοι δράστες. Παρακολουθώ με ανησυχία το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ανηλίκων θέλουν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις επί γερμανικού εδάφος στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους ή έστω πλάθουν μέσω διαδικτύου σενάρια επιθέσεων και καταναλώνουν την προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους».



Κλείνοντας, στο μήνυμά του ενόψει της 7ης Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της κρίσιμης γερμανικής υπηρεσίας κάνει λόγο για ένα νέο «ξύπνημα του αντισημιτισμού» στη Γερμανία μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και χαρακτηρίζει το μίσος κατά των Εβραίων «δηλητήριο» αλλά και «κίνδυνο για τη γερμανική δημοκρατία».

