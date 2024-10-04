ΟΗΕ- Αϊτή: Συμμορία δολοφόνησε τουλάχιστον 70 ανθρώπους

Ένοπλοι, μέλη της συμμορίας Γκραν Γκριφ, σκότωσαν τουλάχιστον 70 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη, καθώς περνούσαν από μια πόλη της Αϊτής γαζώνοντας τους κατοίκους με αυτόματα όπλα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της επίθεσης αυτής.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από τις επιθέσεις της Πέμπτης στην πόλη Πον-Σοντέ της επαρχίας Αρτιμπονίτ της Αϊτής», ανέφερε ο εκπρόσωπος Θαμίν Αλ-Χιτάν.

Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Μεταξύ αυτών είναι και δύο μέλη της συμμορίας που αντάλλαξαν πυρά με Αϊτινούς αστυνομικούς. Η συμμορία φέρεται ότι πυρπόλησε 45 σπίτια και 34 οχήματα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν.

«Αυτό το απεχθές έγκλημα εναντίον ανυπεράσπιστων γυναικών, ανδρών και παιδιών δεν είναι μόνο επίθεση εναντίον των θυμάτων αλλά και εναντίον όλου του αϊτινού έθνους», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός Γκάρι Κονίλ. «Οι δυνάμεις ασφαλείας, υποστηριζόμενες από τους διεθνείς εταίρους μας, εντείνουν τις παρεμβάσεις τους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο αρχηγός της Γκραν Γκριφ, ο Λούξον Ελάν, κατηγόρησε το κράτος και τα θύματα για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι οι κάτοικοι έμειναν απαθείς όταν οι στρατιώτες του σκοτώνονταν από την αστυνομία ή τις ομάδες των πολιτοφυλάκων. «Οι κάτοικοι του Πον-Σοντέ ευθύνονται. Αυτό που συνέβη στο Πον-Σοντέ είναι σφάλμα του κράτους», είπε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι χιλιάδες κάτοικοι του Πον-Σοντέ κατευθύνονται προς την παραθαλάσσια πόλη Σεν-Μαρκ.

Η Πον-Σοντέ είναι σημαντικός παραγωγός ρυζιού και βρίσκεται στον «σιτοβολώνα» της Αϊτής, στην περιφέρεια Αρτιμπονίτ, πάνω σε έναν δρόμο που οδηγεί στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς στα βόρεια.

Στην Αρτιμπονίτ έχουν σημειωθεί πολλά βίαια επεισόδια το τελευταίο διάστημα, επιδεινώνοντας την επισιτιστική κρίση στη χώρα. Ο μισός πληθυσμός της Αϊτής και χιλιάδες άνθρωποι στο Πορτ-ο-Πρενς βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού.

Ο αρχηγός συμμορίας Τζίμι «Μπάρμπεκιου» Σεριζιέ, ο οποίος λειτουργεί ως εκπρόσωπος μιας συμμαχίας των ενόπλων συμμοριών στην πρωτεύουσα, είπε σε ένα βίντεο ότι η επίθεση ήταν μέρος ενός σχεδίου για να εμποδιστεί η επαρχία Αρτιμπονίτ να εφοδιάσει με τρόφιμα το Πορτ-ο-Πρενς.

Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων λόγω της βίας έχει ξεπεράσει τις 700.000, διπλασιάστηκε δηλαδή μέσα σε έξι μήνες, παρά τη μερική ανάπτυξη μιας αποστολής που στηρίζεται από τον ΟΗΕ, της Πολυεθνικής Αποστολής Στήριξης για την Ασφάλεια (MMAS) με την εντολή να βοηθήσει την υποστελεχωμένη αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη. Η κυβέρνηση της Αϊτής έχει ζητήσει η αποστολή αυτή, που αποτελείται κυρίως από Κενυάτες αστυνομικούς, να μετατραπεί σε επίσημη ειρηνευτική του ΟΗΕ.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπολόγιζαν στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι 3.661 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Ιανουάριο, αριθμός που αντιστοιχεί σε 13 δολοφονίες ημερησίως. Την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον ηγέτη της «Γκραν Γκριφ» για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε έναν πρώην βουλευτή, τον Προφάν Βικτόρ, για τον ρόλο του στον σχηματισμό, την υποστήριξη και τον εξοπλισμό των συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

